Украинский военнослужащий исчез на Донбассе - группировка «Восток

На Донбассе 28 января во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов исчез украинский военнослужащий, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".

"Вечером, 28 января, во время проверки личного состава, в одном из подразделений воинской части в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было выявлено отсутствие военнослужащего. Военной службой правопорядка и правоохранительными органами сразу были приняты меры по его розыску, которые, к сожалению, результатов не дали", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов, а оружие и патроны остались на месте службы.

"Сослуживцами характеризуется как человек исключительно спокойный и взвешенный, конфликтных ситуаций ни с кем не было", - говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, данный военнослужащий находится на территории временно не подконтрольной правительству Украины. Продолжаются следственные действия, обстоятельства выясняются.