Суд по MH17: адвокаты обвиняемого хотят осмотреть все обломки самолета

Защита одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, хочет осмотреть не только реконструкцию части самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в ангаре авиабазы ​​в Нидерландах, но и получить доступ ко всем имеющимся обломкам авиалайнера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландское издание Soester Courant.

"Очевидно, только около 20-30 процентов обломков самолета стали доступными для расследования, и очень ограниченная часть была использована для реконструкции только передней части самолета", - сказала адвокат Пулатова Сабина тен Дуссгате.

"Изображение, которое можно получить в результате реконструкции, может быть искаженным. Это лишь изображение прокуратуры ", - добавила она.

Защита хочет исследовать, мог рейс MH17 быть сбит украинским истребителем, а не российской ракетой "Бук".

Пока не ясно, будет липроверка, суд примет решение об этом 15 апреля. Председатель суда уже объявил, что если будет проведена такая проверка, то участвовать в ней может только ограниченное количество людей.

"Заинтересованные стороны не могут быть там в связи с коронавирусными мерами", - сказал судья. В таком случае будет организована прямая трансляция.

Как сообщалось, в Нидерландах 1 февраля возобновились слушания по делу о сбитом над Донбассом пассажирском авиалайнере рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".