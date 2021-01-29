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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Прокуратура изменила подозрение по делу Татарова

16:01 29.01.2021 |

Политика

 

Офис генпрокурора 27 января изменил подозрение Максиму Микитасю по делу, в котором подозрение также вручено заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, с ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) на ч. 4 ст.27 и ч.2 ст.384 УК (дача заведомо неправдивых показаний).

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, таким образом Офис генпрокурора стремится вывести дело по подозрению заместителя главы Офиса президента из подследственности НАБУ.

"Замена подозрения одному из участников преступления по делу о предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта на нетяжкую некоррупционную статью Уголовного кодекса свидетельствует об искусственном создании офисом генпрокурора оснований для вывода из-под ответственности лиц, задействованных в совершении преступления, среди которых - заместитель руководителя Офиса президента", - подчеркивается в сообщении.

В НАБУ указывают, что решение о замене подозрения принято прокурором, несмотря на наличие достаточных доказательств, свидетельствующих о предоставлении бывшим народним депутатом неправомерной выгоды, и подтверждением этого факта им самим во время допросов.

"Поэтому, созданы формальные основания для устранения детективов НАБУ от расследования резонансного преступления, соучастником которого является заместитель руководителя Офиса президента", - заявляют в НАБУ.

При этом в Бюро настаивают, что согласно требованиям УПК Украины, расследование дела в любом случае должны продолжать детективы НАБУ, даже после изменения квалификации.

Однако генпрокурор Ирина Венедиктова отказывается передавать уголовное производство в Бюро. Кроме того Офис генпрокурора "фактически заблокировал" возможность обжалования решения Печерского райсуда столицы об изменении подследственности в уголовном производстве по делу Татарова. Ведь решение райсуда вытребовало ГБР под руководством Офиса генпрокурора. Поэтому решение ВАКС об истребовании дела из Печерского суда до сих пор не выполняется.

ак сообщалось, ранее заместитель Генерального прокурора Алексей Симоненко в ночь на 24 декабря передал уголовное производство по подозрению заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова от НАБУ Службе безопасности Украины, которую возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов.

Ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении Татарову, которому инкриминируется предоставление неправомерной выгоды группой лиц по обеспечению выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (ч. 3 ст. 369 УК Украины) в рамках расследования дела о присвоении имущества Национальной гвардии.

Однако 14 декабря судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк по ходатайству адвоката одного из фигурантов дела обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у НАБУ дело Татарова и передать его другому органу. Ранее Сергей Вовк аналогичным образом принимал решения в интересах других фигурантов расследований НАБУ.

Напомним, подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.

После этого в МВД появилось новое дело против Микитася: якобы, он заказал похищение столичного адвоката неизвестными, которых полиция нашла за несколько часов. 31 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал Микитася по этому делу без права внесения залога.

Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. После бегства Виктора Януковича и Захарченко в Россию в 2014-2018 годах Татаров работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.

24 декабря Офис генерального прокурора передал уголовное производство по подозрению замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова в Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины считает это вмешательством в расследование для защиты чиновника.

По материалам: БизнесЦензор
 

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