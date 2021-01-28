За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Ермак заявляет, что не видит оснований для отставки правительства Шмыгаля
17:29 28.01.2021 |
О глобальных кадровых изменениях в правительстве в настоящее время речь не идет, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Я считаю, что правительство должно усиливаться, и Денис Анатольевич (Шмыгаль – ИФ) работает над этим. Но о каких-то глобальных изменениях речь не идет", - сказал он в интервью изданию "НВ".
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