За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Нефьодову не удалось восстановиться в должности главы Гостаможслужбы через суд
15:12 28.01.2021 |
Окружной административный суд города Киева рассмотрел по существу дело по иску Максима Нефьодова о возобновлении его в должности главы Государственной таможенной службы и отказал в удовлетворении исковых требований. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Рассмотрение дела длилось с мая 2020 года.
Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабмином процедуры при увольнении истца с должности, отметили в суде.
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