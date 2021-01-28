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Украина на три пункта улучшила показатель восприятия коррупции в 2020г - Transparency international Украина
11:41 28.01.2021 |
Украина в прошлом году несколько улучшила свои показатели в индексе восприятия коррупции, получив 33 балла из 100 и 117 место из 180 стран, свидетельствуют данные, обнародованные антикоррупционной организацией Transparency international Украина.
"В этом году Украина получила 33 балла, что на 3 балла больше, чем в предыдущей оценке за 2019 год, мы на 117 месте из 180 стран", - сказал в четверг в ходе презентации индекса восприятия коррупции исполнительный директор Transparency international Украина Андрей Боровик.
По его словам, рядом с Украиной в рейтинге - Египет, африканская Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра- Леоне и Замбия, которые также получили 33 балла.
"Основной фактор, который повлиял позитивно на показатель в этом году - это запуск Высшего антикоррупционного суда, перезапуск НАПК... другие антикоррупционные изменения", - отметил Боровик.
В исследовании, обнародованном на странице Transparency international Украина в соцсети "Фейсбук", значится, что первая десятка рейтинга за минувший год не изменилась и лидерами остаются Новая Зеландия и Дания (они набрали по одному баллу и получили 88 из 100), а в конце списка находятся Сирия - 14 баллов, Сомали -12 и Южный Судан -12, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация.
Что касается стран-соседей Украины, то, согласно исследованию, Молдова улучшила показатель на 2 балла (34), Беларусь также поднялась в рейтинге на 2 балла (47), РФ улучшила показатель на 2 пункта, получив 30 баллов и 129 место в рейтинге.
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