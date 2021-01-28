Комитет ПАСЕ отклонил все украинские правки к решению о невозможности санкций против РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг должна принять решение о том, есть ли основания накладывать на делегацию России ограничения за действия, противоречащие принципам организации.

Впрочем, как стало известно "Европейской правде", у ассамблеи есть намерение принять решение в наиболее благосклонной к РФ редакции.

К проекту решения, которое признает многочисленные нарушения со стороны РФ, но предлагает отказаться от каких-либо санкций в ПАСЕ, подали 10 поправок, большинство которых - от украинской делегации. Представители России не выразили желания править ни одно из положений документа.

В четверг утром Мониторинговый комитет ПАСЕ рассмотрел предложения и отклонил все проекты поправок, среди соавторов которых были депутаты от Украины, - в том числе те, которые не касаются введения санкций.

Единственная правка, которую рекомендовали к одобрению, была внесена от имени регламентного комитета, она подчеркивает незаконность аннексии Крыма.

Как правило, пленарный зал ассамблеи поддерживает позицию Мониторингового комитета, поэтому скорее всего полномочия РФ будут подтверждены без ограничений.