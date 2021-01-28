Виталий Портников: Соглашательство ПАСЕ – попустительство авторитаризму

Портников Виталий / Espreso.tv

Мониторинговый комитет ПАСЕ предложил подтвердить полномочия российской делегации без каких-либо ограничений и санкций.

В самом документе, предложенном мониторинговым комитетом на рассмотрение Парламентской ассамблеи, содержится жесткая критика российского руководства - и за изменения в Конституции, которые фактически уничтожают приоритет международного правосудия, и за фактический контроль президента и парламента над Конституционным судом, и за продолжение аннексии Крыма, и за отравление и задержание Навального, и подавление протестных акций... Всех этих претензий вполне хватило бы на исключение России из Совета Европы.

Ну а какой же будет ответственность российской делегации за все это демонстративное сворачивание остатков демократии? А никакой. Потому что нужно "стремиться к диалогу".

Подобный соглашательский подход - продолжение линии, которая уже привела к отмене санкций против российской делегации без всяких реальных изменений с Крымом и Донбассом. А ведь ограничения вводились именно поэтому! Но в ПАСЕ решили, что «диалог» важнее. И фактически поощрили режим Владимира Путина к продолжению строительства авторитарного государства, которое плюет и на международное право, и на свое собственное, убивает и чужих граждан, и своих. Депутаты ПАСЕ утверждали тогда, что санкции нужно отменить потому что иначе Россия может выйти из Совета Европы, а ее граждане лишатся возможности жаловаться на Россию в ЕСПЧ. После этого Кремль инициировал изменения в Конституцию, которые позволяют плевать на решения ЕСПЧ с колокольни Ивановского собора. Но санкции все равно вводить не нужно! Какое-то тупое лицемерие, которое не удосуживаются даже серьезно обосновать!

ПАСЕ,по сути, попустительствует преступлениям и теперь каждый избитый демонстрант на улицах российских городов - на совести тех депутатов, которые поддержат решение никак не наказывать российский режим.

При этом и диалога-то никакого нет и в помине, вот что самое интересное! Депутаты Совета Федерации и Государственной Думы, эти послушные холуи Владимира Путина, просто используют свое пребывание на сессиях ПАСЕ для трансляции лжи и демонстрации европейской беспомощности.

Это все, чего добились депутаты ПАСЕ своим попустительством злу.