На почту венгерского посольства неизвестные прислали угрозы и подписались как «патріоті Украині»

На электронную почту посольства Венгрии в Украине, накануне приезда в Киев министра иностранных дел Петера Сийярто, неизвестные прислали угрозы и подписались как "патріоті Украині", сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала)", - написал Кулеба в своем аккаунте в Твиттер во вторник вечером.

Он отметил, что правоохранители по данному делу уже работают.

"Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - уверен министр внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, 2 декабря Сийярто попросил ОБСЕ направить мониторинговую миссию на Закарпатье в связи с возникшей там ситуацией.

Визит министра иностранных дел Венгрии в Киев запланирован на среду, 27 января.