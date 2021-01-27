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На почту венгерского посольства неизвестные прислали угрозы и подписались как «патріоті Украині»
На электронную почту посольства Венгрии в Украине, накануне приезда в Киев министра иностранных дел Петера Сийярто, неизвестные прислали угрозы и подписались как "патріоті Украині", сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "патріоті Украині" (язык оригинала)", - написал Кулеба в своем аккаунте в Твиттер во вторник вечером.
Он отметил, что правоохранители по данному делу уже работают.
"Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - уверен министр внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось, 2 декабря Сийярто попросил ОБСЕ направить мониторинговую миссию на Закарпатье в связи с возникшей там ситуацией.
Визит министра иностранных дел Венгрии в Киев запланирован на среду, 27 января.
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