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«ОПЗЖ» и «Евросолидарность» лидируют в рейтинге политических партий, всего в Раду проходят 7 политсил - соцопрос КМИС
13:53 26.01.2021 |
Партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Слуга народа", "Сила и честь", "Голос" и "Украинская стратегия Гройсмана" преодолели бы пятипроцентный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили во второй половине января, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в пятницу.
За ОПЗЖ проголосовали бы 20,7% определившихся с выбором респондентов, за "Евросолидарность" - 15,3%, за "Батькивщину" - 12,6%, за "Слугу народа" - 11,2%, за "Силу и честь" - 8,3%, за "Голос" - 5,6%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,3%. Имеют также шансы на прохождение в парламент "Партия Шария" (за нее намерены проголосовать 4,6% определившихся с выбором респондентов), партии "Удар" (4,4%) и "Свобода" (3,8%).
За партию "Оппозиционный блок" проголосовали бы 3,1% определившихся с выбором, за партию "За майбутне" - 2,4%. Поддержка остальных политсил - 1% или менее каждой.
Из общего числа респондентов 15,1% также заявили, что не намерены участвовать в выборах, 7,6% - не определились с выбором, 0,5% намерены испортить бюллетень, а 1% отказались отвечать.
Существенно ниже (более, чем вдвое) средней по Украине поддержка партии "ОПЗЖ" на западе страны, "Евросолидарность", "Голос" и "Удар" на юге и Донбассе, "Батькивщина" - на юге и Донбассе, "Слуга народа" и "Сила и честь" - на Донбассе, "Украинская стратегия Гройсмана" и "Свобода" - на юге, востоке и Донбассе, Партии Шария - на западе и в центре страны.
Существенно выше средней по Украине поддержка "ОПЗЖ" и Партии Шария на Донбассе, а "Свободы" - на западе страны.
Всеукраинский опрос общественного мнения проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1005 респондентов, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения в возрасте 18 лет и старше.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% - для показателей, близких к 50%, 2,7% - для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.
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