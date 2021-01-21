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ЕСПЧ обвинил Украину в многочисленных нарушениях прав человека во время протестов на Майдане
16:38 21.01.2021 |
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в четверг вынес решение по ряду дел относительно событий Революции достоинства, заявив о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по меньшей мере одного протестующего.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", который ознакомился с решением суда.
Суд, в частности, вынес решение по делам "Шморгунов и другие против Украины", "Луценко и Вербицкий против Украины", "Кадура и Смалий против Украины", "Дубовцев и другие против Украины" и "Воронцов и другие против Украины".
ЕСПЧ единогласно постановил, что в рамках этих дел были многократно нарушены: статья 3 (запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека, пункты 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статья 11 (свобода собраний и ассоциаций), статья 2 (право на жизнь) и статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни).
Суд, в частности, установил, что украинская власть сознательно использовала жестокое обращение и что государство Украина несет ответственность за убийство по меньшей мере одного протестующего.
"Суд установил, что не было проведено эффективное расследование похищения, жестокого обращения и смерти брата господина Вербицкого (Юрия Вербицкого, который был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток. - ЕП), отметив, в частности, что национальная власть квалифицировала это как убийство, и за него ответственно государство", - говорится в решении.
Суд постановил, что многие задержания протестующих были произвольными. ЕСПЧ считает, что власти сначала намеренно пытались сорвать мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконные задержания.
В целом суд отметил, что выявленные нарушения были стратегией со стороны власти, а расследование событий на Майдане во многих случаях было неэффективным.
Суд констатировал отсутствие на сегодняшний день независимого и эффективного механизма в Украине для расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и негосударственных агентов ("титушек") во время событий на Майдане.
Украина должна выплатить некоторым заявителям компенсацию материального и морального вреда, а также покрыть судебные издержки.
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