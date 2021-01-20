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Будущий глава Пентагона поддерживает предоставление Украине летального оружия
Кандидат на пост госсекретаря обороны (министра обороны) США Ллойд Остин поддерживает предоставление Украине летального вооружения и считает помощь Украине для укрепления ее обороноспособности важным направлением сотрудничества.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал 19 января на слушаниях комитета Сената США по Вооруженным силам во время рассмотрения его кандидатуры, согласно обнародованной стенограмме.
Ллойд Остин отметил, что политика помощь США для усиления способности украинской армии должна и дальше оставаться приоритетом, поэтому в случае назначения - и при условии продолжения реформы управления и антикоррупционных реформ в Украине - будет "мощно поддерживать усилия, направленные на учения, предоставление оборудования и консультационной поддержки для усиления способности Вооруженных сил Украины защищать территориальную целостность страны от продолжающейся российской агрессии".
"Я поддерживаю предоставление летального оружия, чтобы гарантировать наличие в Украине необходимого вооружения для самозащиты", - отметил Ллойд Остин.
Он добавил, что Украина нуждается в разнообразном нелетальном оборудовании, в частности, средствах для коммуникации, предоставляемых через инициативу по безопасности поддержки Украины (Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).
"Сейчас есть хороший баланс в помощи летальным и нелетальным вооружением, необходимым для обеспечения способности (Вооруженных сил) Украины. Если меня утвердят в должности, я продолжу активно оценивать потребности Украины в помощи и при необходимости буду вносить коррективы", - сказал он в ответ на вопрос о том, нужна большая доля летального оружия в структуре помощи.
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