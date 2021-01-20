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У Байдена пока не планируют назначать спецпредставителя по Украине - Волкер
В администрации избранного президента Джо Байдена, который 20 января станет новым президентом США, пока не планируют восстанавливать должность специального представителя по Украине, которую ранее занимал Курт Волкер.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Волкер сказал в интервью "Суспільному".
"Последнее, что я знаю, администрация Байдена не планирует назначать отдельного человека, а скорее дать эти обязанности человеку с существующей должностью. Но мы не знаем пока этого точно", - отметил он.
По его мнению, такая роль - необходима, но для этого не обязательно нужно создавать отдельную должность.
"Думаю, нужна, прежде всего, именно такая функция, роль. Ее задача - работать в Вашингтоне и добиваться политического консенсуса внутри США, координироваться с союзниками - Германией, Францией, Великобританией или такими странами как Швеция, государствами вне ЕС, такие как Канада, быть публичным адвокатом Украины, говорить о ней здесь в Вашингтоне и иностранных СМИ. Все эти вещи нужны, и это не может быть только посол США в Украине. Эта роль другая. Поэтому нужен человек именно в американской столице.
Вопрос - это должен быть отдельный человек, для которой это единственная функция, как это было для меня, это часть работы заместителя помощника госсекретаря из Европы, как, скажем, это сделала в свое время Виктория Нуланд", - отметил Курт Волкер.
Ранее в Офисе президента заявляли, что планируют после вступления Джо Байдена на пост просить о восстановлении должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер.
Курт Волкер был спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины с 2017 по 2019 год. Волкер подал в отставку в сентябре прошлого года, когда в США разгорелся "Украинагейт" из-за давления американского президента Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.
Конгресс США начал процедуру импичмента Трампа из-за обвинений, будто он хотел получить компромат от Киева на бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера, который был членом совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings. Президент Трамп в итоге был оправдан Сенатом.
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