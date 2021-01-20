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АНАЛИТИКА

Председатель ОБСЕ Анн Линде: Украина выполнила все условия для новой «Нормандии» с Путиным

13:51 20.01.2021 |

Политика

 Сергей Сидоренко / Европейская правда

В 2021 году председательствующей страной в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе стала Швеция, одна из самых дружественных по отношению к Украине стран ЕС. Соответственно, председателем ОБСЕ стала глава шведского МИД Анн Линде. Председательство не позволяет преодолеть российское вето в ОБСЕ - но все равно дает возможность влиять на приоритеты организации.

Первым зарубежным визитом Линде на этом посту ожидаемо стала поездка в Украину - 20 января она посещает линию соприкосновения на Донбассе. В Киеве, перед своим отъездом на Восток, председатель ОБСЕ согласилась посетить редакцию "Европейской правды", где дала нашему изданию краткое интервью о Донбассе, Крыме, реформах и перспективах членства Украины в ЕС.

"Поймите, ОБСЕ вам не враг"

- Идет седьмой год войны России против Украины. Ожидаете ли вы, что шведское председательство в ОБСЕ сможет что-то изменить?

- Это приоритет моего председательства - попытаться разрешить конфликт или хотя бы сделать шаг к его разрешению, не отступая от принципа всеобъемлющей безопасности. И, конечно же, обязательным является соблюдение принципа целостности и единства Украины, включая украинский Крым и Севастополь.

Конечно, мы будем основываться на достигнутом предыдущими председательствами в ОБСЕ, используя и Нормандский формат, и Трехстороннюю контактную группу.

- А вы знаете, что отношение украинцев к ОБСЕ в целом достаточно негативное? Это название ассоциируется с нежеланием видеть нарушения со стороны россиян, с непониманием реальности и тому подобным.

- Да. И мне очень жаль, что так происходит. Ведь на самом деле это - международная организация, которая пытается вам помочь. Не было бы здесь ОБСЕ - не было бы помощи. А направлять свое разочарование против организации, которая пытается что-то сделать - это абсолютно ошибочный путь.

Поэтому я обращаюсь ко всем в Украине с просьбой понять, что ОБСЕ - не враг. Мы стараемся помочь.

"Формат "Нормандии" в нынешнем виде - работает"

- На пресс-конференции в МИД Украины вы заявили, что рассчитываете на проведение саммита в Нормандском формате уже в ближайшее время. Какие для этого есть основания?

- Вы знаете, что на саммите в Париже была договоренность о новой встрече лидеров при ряде условий. Украина выполнила все условия. Россия - к сожалению, еще нет.

Теперь все зависит от того, как будут идти переговоры, от того, как именно договорятся выполнять эти условия.

Впрочем, позитив от переговоров все равно есть - это перемирие, которое продолжается с 27 июля. И даже несмотря на то, что сейчас мы видим ухудшение ситуации, что неделю назад погиб украинский военнослужащий, ситуация все равно намного лучше, чем была год назад! Ведь в 2020 году только за январь и февраль было 34 жертвы.

- Сейчас у ОБСЕ нет роли в Нормандском формате. Возможно, стоило бы это изменить?

- Нет, "Нормандия" - это уже устоявшийся формат. Всегда стоит анализировать, что является эффективным, что работает. А нынешний формат "Нормандии" как раз работает.

ОБСЕ сконцентрировала усилия в Трехсторонней контактной группе, где наша представительница Хайди Грау делает очень важную работу.

И даже если в Украине ее критикуют, на самом деле она делает очень многое, чтобы приблизиться к решению конфликта, и эти усилия заслуживают поддержки. Так же, как и работа СММ - крупнейшей миссии нашей организации.

- Вы называете то, что происходит, "конфликтом". Я называю это "войной России против Украины". Что же происходит на Донбассе?

- Терминология - вопрос очень тонкий. Я не могу использовать точно такую же ​​терминологию, как вы, потому что я председательствую в ОБСЕ, а это - консенсусная организация, требующая согласия 57 стран. Иногда это помогает, потому что означает, что любое наше решение поддерживают все 57 государств. Но это также означает, что я, как председатель организации, не могу выйти за общую позицию и должна использовать общую лексику.

Это непросто, и порой возникают ситуации, когда мои заявления как председателя ОБСЕ отличаются от того, что я говорю, выступая в качестве министра иностранных дел Швеции, страны-члена ЕС. Но такова реальность ОБСЕ - крупнейшей организации по безопасности в мире.

"Донбасс и Крым нельзя называть замороженными конфликтами"

- Означает ли этот принцип консенсуса, что мы даже не сможем обсуждать Крым? Ведь Россия в ОБСЕ будет против.

- Конечно же нет, Крым будет обсуждаться!

И поэтому я очень четко в начале нашего разговора сказала: мы считаем АР Крым и Севастополь частями Украины. И у России нет права вето в отношении таких дискуссий. Потому что это - часть европейской безопасности, и это вопрос принципов, вокруг которых сформирована ОБСЕ.

- "Крымскую платформу" вы поддержите?

- Мы хотим получить больше информации об этой инициативе. Сегодня я кое-что уже узнала, но мы еще не приняли решение, как и каким образом мы будем поддерживать эту инициативу. Впрочем, она безусловно важна, ведь аннексия была незаконной. Но главное для Украины сейчас - собрать широкую поддержку этой платформы.

- Донбасс может превратиться в замороженный конфликт?

- Нет. И я категорически против того, чтобы называть конфликт на Донбассе или в Крыму замороженным.

- Почему?

- Потому что это будет означать, что вы сдались и не считаете возможным его решить.

И я считаю, что сейчас Донбасс точно не является замороженным. Ведь Трехсторонняя контактная группа или Нормандский формат до сих пор действуют, пытаются найти решение.

- Но посмотрите на Нагорный Карабах. Он был замороженным, но Азербайджан никогда не оставлял идею возвращения этого региона - и наконец вернул его. Может ли это быть примером для Украины?

- "Да" - в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но "нет" в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить. И недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения.

"У Украины уже есть перспектива членства в ЕС"

- Что является главным приоритетом Украины - проведение реформ или завершение войны?

- Я не думаю, что есть противоречие между стремлением к миру и реформами. Украина может делать одновременно и то, и другое.

Украине очень нужны реформы, и власть, в том числе президент, прекрасно это знают. Речь идет о децентрализации, противодействии коррупции и о том, что происходит в сфере верховенства права, о реформе госслужбы, медиареформе. А со стороны Швеции я могу гарантировать, что наша поддержка Украины будет сохраняться до тех пор, пока вы будете продолжать реформы. Вы знаете, мое государство оказывает значительную поддержку развитию Украины.

- Есть ли у Украины европейская перспектива?

- Конечно, она есть. Любая европейская страна вправе претендовать на членство в ЕС, и это касается также Украины. Но это невозможно до тех пор, пока вы не будете соответствовать критериям членства. Именно поэтому сейчас ваши усилия должны быть сконцентрированы на реформах - ведь без реформ возможностей для вашего вступления нет.

Но перспектива членства у вас уже есть. Она закреплена в договоре ЕС - "конституции Евросоюза". Этот документ говорит, что все европейские страны, которые выполняют критерии, могут претендовать на членство. И это, конечно, распространяется и на Украину.

- Вы считаете, что однажды Украина будет членом ЕС?

- Надеюсь, что однажды будет даже несколько новых членов Евросоюза. Но еще нужно преодолеть путь, чтобы это стало возможным.

Интервью взял Сергей Сидоренко, редактор "Европейской правды"
 

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