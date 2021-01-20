Финансовые новости
- |
- 20.01.21
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Микитась рассказал, как Татаров помогал «решать» проблемы «Укрбуда» в МВД
12:03 20.01.2021 |
Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров во времена работы в Министерстве внутренних дел помог вернуть изъятые во время обысков средства компании «Укрбуд Девелопмент».
Об этом рассказал бывший владелец "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась в интервью Украинской правде.
"Да, тогда помогло. На определенных условиях вопрос возврата изъятых средств "Укрбуда" был решен", - заявил Микитась.
По его словам, до 2014 года Татаров был "влиятельным среди следователей МВД из-за его приближенности к руководству МВД".
"[Связь с руководством МВД прослеживалась] через кума, коллегу и земляка Максима Цуцкиридзе, который остался на руководящих должностях в ГСУ НПУ, а год назад стал руководителем Главного следственного управления Национальной полиции, которому подчинены все следователи страны", - сообщил Микитась.
По его мнению, именно из-за Цуцкиридзе Татаров "решал сложные вопросы", поскольку в системе это был его близкий человек.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ударим референдумом по тарифам и вакцинации: Зачем «слугам» очередной спорный законопроект
|Новый сюрприз от Зе-власти. Зачем нас хотят лишить длинных выходных
|Курс доллара на межбанке 19 января провалился под давлением иностранцев
|«Кто в доме хозяин». Зачем Зеленский мешает Тупицкому зайти в Конституционный суд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|У Байдена пока не планируют назначать спецпредставителя по Украине - Волкер
|Зеленский против Тупицкого: Почему в войне Банковой с КСУ не победит никто
|Председатель ОБСЕ Анн Линде: Украина выполнила все условия для новой «Нормандии» с Путиным
|Микитась рассказал, как Татаров помогал «решать» проблемы «Укрбуда» в МВД
|Ударим референдумом по тарифам и вакцинации: Зачем «слугам» очередной спорный законопроект
|Новый сюрприз от Зе-власти. Зачем нас хотят лишить длинных выходных
Это интересно
|Ученые: люди не смогут контролировать искусственный интеллект
|Японцы выбирают Nintendo Switch: в 2020 году её продажи составили 87 % от всех консолей в стране
|Audi возьмёт курс на тотальную электрификацию моделей
|США против Huawei: имеющиеся лицензии будут отозваны, новые не станут одобряться
|Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
|Издание Bloomberg подтвердило, что компания Apple тестирует iPhone со сгибаемым экраном
|Hyundai прекратил разработку новых дизельных моторов