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Сологуб против НБУ. Суд подтвердил законность дисциплинарного взыскания
12:57 19.01.2021 |
Печерский районный суд Киева 18 января отказал заместителю главы Национального банка Дмитрию Сологубу в удовлетворении иска к НБУ о признании незаконными и отмене решений о применении к нему советом Нацбанка дисциплинарных взысканий.
Как сообщает пресс-служба регулятора, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.
"Национальный банк считает такое решение суда законным и обоснованным. Со своей стороны, Национальный банк всегда действует исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - сказано в сообщении.
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