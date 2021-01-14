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ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Украины против России по Крыму
12:01 14.01.2021 |
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня принял решение по поводу нарушения прав человека во временно оккупированном Крыму, по искам Украины против Российской Федерации. Дело приняли к рассмотрению.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Минюсте Иван Лищина.
Как он сообщил, при принятии этого решения суд принял во внимание, в частности, размер и численность увеличившегося российского военного присутствия в Крыму с января по март 2014 года без согласия украинских властей.
"Он (суд, - ред.) также счел версию правительства Украины последовательной на протяжении всего судебного разбирательства: они предоставили подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными аргументами, чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях (оккупации Крыма, - ред.)", - написал он.
Ранее российская сторона настаивала на том, что Украина якобы не соблюдает критериев приемлемости, которые изложены в Конвенции о защите прав человека. Украинская сторона подчеркивает, что Москва с 27 февраля 2014 года осуществляет эффективный контроль над Крымом, а также применяет "административную практику" нарушений прав человека.
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