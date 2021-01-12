Финансовые новости
- |
- 12.01.21
- |
- 17:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы
Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций, сообщил Минфин США в понедельник.
Под санкции подпали семь граждан Украины и четыре базирующихся, по данным Минфина США, в Украине организации. В частности, речь идет об информационном агентстве "Онли Ньюз", сайте Nabu Leaks, компаниях Era-Media TOV и Skeptik TOV.
Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне считают, что они вмешивались в выборный процесс в США.
Среди физлиц в санкционных списках оказались Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.
По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом".
Таким образом, по данным министерства, "все активы этих лиц блокируются, а лицам на территории США запрещается совершать с ними какие-либо операции". Более того, "блокируется работа любых организаций, которые на 50% и более принадлежат одному или нескольким" вышеперечисленным лицам, поясняет ведомство.
Физические лица и организации из Украины, против которых США вводят санкции за вмешательство в американские выборы, являлись частью кампании РФ по оказанию влияния на американский избирательный процесс, говорится в пресс-релизе Минфина США.
"Российская кампания по дезинформации, направленная против американских граждан, это угроза нашей демократии. США продолжат агрессивно защищать целостность наших избирательных систем и избирательного процесса", - приводятся в заявлении слова главы Минфина Стивена Мнучина.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Atlantic Council: В 2021 году экономика Украины вырастет, но меньше, чем могла бы
|Газовая западня. Как власти испугались своего же решения поднять тарифы и откатят ли их назад
|Вадим Денисенко: У нас есть десяток «детей лейтенанта Шмидта», которые говорят Зеленскому, что решат все вопросы с Байденом
|Доллар резко опустили после праздников. Иностранцы сдают валюту под покупку ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава ОАКС Вовк не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения, оно вновь перенесено
|Слуга народа и Кремля: неочевидные детали санкций США против Дубинского и соратников
|Вадим Денисенко: У нас есть десяток «детей лейтенанта Шмидта», которые говорят Зеленскому, что решат все вопросы с Байденом
|Кто такая Мария Мезенцева, новая глава делегации Украины в ПАСЕ
|Минфин США вводит санкции против ряда физлиц и организаций из Украины за вмешательство в выборы
|Протесты из-за платежек. Получится ли у Медведчука «тарифный майдан»
|Рейтинговые качели. Когда Порошенко и Бойко обгонят Зеленского
Это интересно
|Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха
|Пользователи Samsung Galaxy Z Flip и Z Fold пожаловались на поломку гибких экранов на морозе
|Концерн General Motors сменил логотип впервые за 57 лет
|Крупные дата-центры присматриваются к погружному охлаждению
|Nissan Juke получил специальную версию Enigma
|Kia сменила логотип и слоган
|Норвегия стала первой страной, где электромобили обогнали по продажам все остальные авто