Подрыв зиц-вожака «армии ЛНР». Кому мешал захудалый коллаборант Лещенко

Олег Полищук / Деловая столица

Как доносит народная молва, в последнее время «начальник управления народной милиции ЛНР» занялся поставками кустарного алкоголя и дешевых контрабандных сигарет в расположенные в ОРЛО части российской оккупационной армии, чем перешел дорогу многим конкурентам.

Пока жители оккупированной части Донетчины тихо отмечали новогодние и рождественские праздники, избегая попадаться на глаза местным полицаям, и обсуждали в соцсетях разве что очередное ДТП с пьяным рупором «народной милиции ДНР» (то есть 1-го армейского корпуса ВС РФ) Басуриным, когда тот безнаказанно сбил насмерть ребенка, в соседних ОРЛО произошло ЧП большего масштаба. Там праздничное настроение и даже происки «МВД ЛНР», чьи ищейки «для установления личности» снимали у людей отпечатки пальцев прямо на улицах, напрочь затмил всего один малоприметный, на первый взгляд, взрыв в хрущевке в восточных кварталах Луганска (подобное в оккупации стало, к сожалению, обыденным явлением).

О случившемся сообщили не только в луганских соцсетевых пабликах, но даже на «государственных» пропагандистских ресурсах. Правда, очень коротко и почти ни о чем: «Взрыв раздался около 1:00 6 января в одной из квартир на третьем этаже многоквартирного жилого дома в квартале 50 лет Октября. В результате происшествия были выбиты стекла в трех окнах, повреждены межкомнатные перегородки и подъезд, на место оперативно прибыли автомобили МЧС и МВД. На данный момент район оцеплен сотрудниками полиции и комендатуры "народной милиции ЛНР". Другие обстоятельства происшествия пока неизвестны».

Зачем понадобилось участие «армии ЛНР» в рядовом, казалось бы, инциденте, представленном в качестве обычного взрыва бытового газа, выяснилось практически сразу из российских СМИ - во взорвавшейся квартире проживал так называемый «начальник управления народной милиции ЛНР» Ян Лещенко, который был госпитализирован с ожогами. Но, как обязательно подчеркивалось буквально в каждой подобной новости из-за поребрика, «версия покушения не рассматривается». И, что наиболее удивительно, к взрыву Лещенко никак не приплели ни «украинскую ДРГ», ни какого-нибудь «агента СБУ».

Кто такой Лещенко

То есть сугубо информационно российскими пропагандистами было сделано по-максимуму все, чтобы это происшествие смахивало исключительно на банальную бытовуху или некий рок судьбы, как кому больше нравится. Тем более что на самом деле 40-летний Лещенко - отнюдь не какая-то шишка российских оккупантов, а захудалый персонаж для подтверждения известной путинской мантры «нас там нет». Ведь он как раз из тех местных луганских коллаборантов, сделавших за время российской агрессии на украинский Донбасс головокружительную карьеру, точно как во фразеологизме «из грязи в князи».

До 2014-го Лещенко был никому не интересным мелким торговцем автозапчастями, но в самый разгар «русской весны» примкнул к бандформированию Плотницкого «Заря». И тут понеслось: в скорости с позиции рядового стрелка он дорос до «замкомбрига» и «полковника», далее стал «командиром» одной из тыловых «бригад» и, наконец, - «начальником» всей «народной милиции ЛНР», которая де-факто представляет собой 2-й армейский корпус ВС РФ, дислоцированный в оккупированных районах Луганской области. И которым в реальности командуют российские высшие офицеры, а Лещенко просто делает какие-то заявления и записывает к праздникам всевозможные поздравительные видео. Другими словами, является таким себе зиц-вожаком «армии ЛНР», и с этой ролью он вполне справлялся.

Впрочем, как доносит народная молва, в последнее время Лещенко стал злоупотреблять своим служебным положением, занявшись не виртуальной «игрой в командиры», как это успешно делает упомянутый выше неприкосновенный Басурин, а конкретным заработком на поставках кустарного алкоголя и дешевых контрабандных сигарет в расположенные в ОРЛО части российской оккупационной армии, в том числе и «на передок». Видимо, наскучило ему жить в хрущевке, захотелось хором попросторнее. Однако тем самым он перешел дорогу многим, кто занят в оккупации этим достаточно прибыльным бизнесом. Не говоря уже о том, что некоторым высокопоставленным российским генералам действительно могло надоесть повальное пьянство на фронте среди ихтамнетов, вот они и решили одним взрывом устранить корень зла.

Из любовницы - в «вице-премьеры»

А вот другая новогодняя история в Луганске из жизни местных топ-коллаборантов окончилась пока более счастливым концом, чем в случае с Лещенко. Более того, стремительный взлет нового «вице-премьера» Анны Тодоровой может показаться чем-то невероятным, если бы не одно «но» - все банально объясняется любовными связями этой молоденькой обладательницы белого халата (в недавнем прошлом она трудилась обычным медиком в поликлинике) с 57-летним «премьером ЛНР» Козловым.

О том, как Тодорова, недолго пробыв козловской советницей, вдруг достигла «вице-премьерских» вершин, подмяв под себя все гуманитарное направление в квазиреспублике, сейчас активно судачат даже прожженные луганские ватники. И их негодование сопровождается не только типичной завистью, но и констатацией того факта, что в условиях катастрофичной пандемии коронавируса в ОРЛО на «битве с COVID-19» будет зарабатывать молодая любовница Козлова, оттеснив от всевозможных лекарственных потоков «главу минздрава ЛНР» Наталью Пащенко.

Хотя подобным совмещением приятного с полезным вряд ли кого-то можно в Луганске по-настоящему удивить. Например, в бытность пребывания тут у руля бывшего еще по совместному бандформированию «Заря» козловского приятеля Плотницкого, тот поставил главной по медицине как раз свою любовницу Ларису Айрапетян в статусе «министра здравоохранения». То есть для российской оккупационной администрации в ОРЛО такие «управленческие подходы» стали уже некой традицией. К слову, позднее Плотницкий не просто разлюбил Айрапетян, но и позволил ей умереть в одной из луганских больниц при весьма загадочных обстоятельствах.