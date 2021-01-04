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ОБСЕ возглавила представительница Швеции, дружественная Украине
1 января Швеция стала председательствующей страной Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сроком на один год.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Согласно ротационному принципу, на 2021 главой ОБСЕ стала руководитель МИД Швеции Анн Линде.
Свою подробную программу и приоритеты шведское председательство представит в Вене 14 января, но источники "Европейской правды" отмечают, что события, связанные с российской агрессией против Украины, будут одним из приоритетов.
В декабре, выступая на министерской встрече ОБСЕ перед получением новых полномочий, Анн Линде отдельно отметила это, вспомнив не только о Донбассе, но и о Крыме. "Как председательство, мы будем основываться на усилиях наших предшественников в поиске устойчивого политического решения конфликта, которое должно полностью соответствовать принципам суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в ее международно признанных границах, то есть включая Крым и Севастополь", - заявила Анн Линде.
Стоит отметить, что в предыдущие годы новые руководители ОБСЕ в первые дни года непременно посещали Украину, в том числе линию соприкосновения на Донбассе. О таких планах Линде не сообщалось, что, впрочем, может объясняться пандемическим ограничениями. В целом Швеция - очень проукраински настроенное государство, действующее правительство не является исключением.
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