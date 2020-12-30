Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом Украины в США – Енин

Украина получила агреман на назначение экс-министра финансов Украины Оксаны Маркаровой послом Украины в США, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Украинская сторона уже получила агреман на назначение Оксаны Маркаровой послом Украины в США, в то же время окончательное решение будет приниматься Президентом Украины", - сказал Енин в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Заместитель министра подчеркнул, что США являются ключевым партнером Украины в сфере обеспечения безопасности, поддержки территориальной целостности и независимости Украины, эта страна является ключевым контрибутором по вопросам предоставления Украине военной помощи.

"Мы чрезвычайно гордимся фактом двухпартийной поддержки Украины со стороны США", - добавил он.

Также Енин выразил благодарность республиканской администрации за значительное увеличение финансовой помощи для обеспечения потребностей Украины по безопасности, фактического начала поставок летального вооружения в Украину для сдерживания российской агрессии.

"При этом мы рассчитываем на то, что с новой администрацией нам удастся усилить уровень имеющейся поддержки и содержательное наполнение нашего диалога по вопросам безопасности и безусловно, восстановления территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства", - отметил замглавы МИД.

Он подчеркнул, что Украина активно работает над тем, чтобы как можно скорее состоялись полноформатные контакты руководства Украинского и Американского государств.

"Определенным образом нас сдерживает эпидемическая ситуация, существуют определенные бюрократические процедуры, которые должны быть должным образом завершены. Те сигналы, которые мы получаем, свидетельствуют, что Украина будет одним из приоритетов США, и это, по нашему мнению, в значительной мере будет способствовать ускорению начала предметных контактов с новой администрацией. Мы с нетерпением ожидаем приезда в Украину нового американского посла, и уверены, что он будет иметь чрезвычайно высокий кредит доверия в новой американской администрации", - добавил он.

Отвечая на вопрос, как повлияет на отношения Украины с новым руководством США то, что Министерство юстиции США в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена запросило информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma, Енин сказал, что этот вопрос никак не может повредить украинско-американскому сотрудничеству.

"Между Украиной и США существует межгосударственный договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В указанном документе определены центральные компетентные органы. С американской стороны это - Департамент юстиции, с украинской - Офис генерального прокурора. В случае поступления запросов соответствующая правовая помощь может быть предоставлена. Мы рассматриваем этот вопрос как такой, что не может повредить никак украинско-американскому сотрудничеству, он имеет определенное отношение к внутриполитической ситуации в США", - пояснил он.

Енин заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела любого иностранного государства, в частности США.

"Отдельно отмечу, что мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела любого иностранного государства, в частности США. Более того, несмотря на неоднократные попытки третьих сторон и их представителей в Украине, нашему государству, отечественной дипломатии удалось удержать этот баланс и не допустить раскола в лагере тех игроков, которые активно поддерживают Украину в США", - резюмировал замминистра.