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В президентском рейтинге лидирует Зеленский, за ним идут Бойко и Порошенко – опрос КМИС
12:23 30.12.2020 |
Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, то за действующего главу государства Владимира Зеленского отдали бы свои голоса более четверти избирателей, которые уже определились со своим выбором, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Согласно опубликованному в среду на сайте КМИС пресс-релизу с результатами опроса, респондентам показывались два возможных списка кандидатов на должность президента, и респондент должен был выбрать один ответ для каждого списка. Для минимизации влияния эффекта порядки списков, разным респондентам эти списки показывались в разном порядке.
Таким образом, если бы в президентских выборах участвовали все предложенные социологами кандидаты, тогда сейчас наибольшую поддержку получил бы Зеленский (его готовы поддержать 27% среди респондентов, которые определились со своим выбором). Второе-третье места делят лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (14,7%) и лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко (13,7%). Далее следуют председатель политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук (8,7%), лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (7,5%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (6,3%), лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман (5,5%), шоумен, ведущий, волонтер Сергей Притула (4,1% ), спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (3,4%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.
Во втором списке по сравнению с первым отсутствуют Медведчук и Разумков, но присутствует лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко. В этом случае также наибольшую поддержку имеет Зеленский, которого поддержали бы 27,7% респондентов, определившихся с выбором. На втором месте - Бойко (20,8%), на третьем - Порошенко (14,2%). Далее следуют Тимошенко (7,3%), Смешко (6,5%), Ляшко (6,2%), Гройсман (6%), Притула (3,8%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения с 17 по 23 декабря 2020 года. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.
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