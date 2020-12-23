Госдеп заявляет, что со зданий МИД Украины снимут все оборудование Huawei

Заместитель госсекретаря США Кит Крач заявляет, что МИД Украины решило демонтировать все оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом Кит Крач сообщил по итогам встречи с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений", - сказал американский дипломат.

Он напомнил, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco. "Это - мудрые решения", - отметил заместитель госсекретаря США.

По его словам, Украина также выразила заинтересованность в присоединении к поддерживаемой США инициативе "Чистая сеть", участники которой ради информационной безопасности отказываются от услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G. "Украина понимает, что стоит на кону", - подчеркнул Крач.

Как сообщалось, Соединенные Штаты могут выплатить финансовую компенсацию Украине за отказ от использования систем 5G китайской компании Huawei в пользу других производителей.