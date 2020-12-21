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Представитель Украины при ЕС: Если Киев не учтет рекомендации Венецианской комиссии, окно возможностей может закрыться
13:55 21.12.2020 |
Украина должна учесть рекомендации Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия, ВК) для разрешения кризиса, вызванного решением Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы, поскольку это может повлиять на ее отношения с Европейским Союзом, сообщил представитель Украины при ЕС Мыкола Точицкий.
"Каждый раз, когда мы ведем диалог с ЕС, вопрос совершенного, качественного завершения судебной реформы является вопросом номер один. И если мы после трудного упорного труда для возвращения определенных элементов в ту форму, в которую удалось, декларирования и работы НАПК, не используем предоставленную Венецианской комиссией формулу, каким образом вернуться к декларированию, я думаю, что это окно возможностей для нас закроется", - сказал Точицкий на онлайн-брифинге в рамках конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений в понедельник.
Он подчеркнул, что без качественной и эффективной судебной реформы любые достижения, о которых всегда говорит и ЕС, и украинская власть в части децентрализации, земельной реформы, объединения территориальных громад, не будут совершенными. "Потому что судопроизводство на всех уровнях - от местного до Верховного суда - это и есть тот эффективный посредник в решении любых недоразумений и споров", - отметил Точицкий.
Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.
9 декабря Европейская комиссия для демократии посредством закона (Венецианская комиссия) обнародовала мнение по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением Конституционного суда Украины 27 октября.
Венецианская комиссия признает, что решение Конституционного суда Украины "не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей". "Это достойно сожаления не только из-за немедленных негативных последствий этого решения для борьбы с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом", - считают в КВ.
Вместе с тем, в ВК констатировали, что "конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, и Верховная Рада должна выполнить решение, истолковав его в свете конституционной основы страны и применимых международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие, как борьба с коррупцией, в том числе, в судебной системе".
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