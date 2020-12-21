Финансовые новости
- |
- 21.12.20
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Епифаний допустил возможную легализацию медицинского каннабиса с определенными условиями
Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что легализация марихуаны в стране возможна только в случае употребления его в медицинских целях, в пользу здоровью человека.
"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях, и не будет злоупотребления как наркотика. Потому, встречаясь даже с премьер-министром, и с президентом Украины, мы говорили, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", - сказал Епифаний в интервью изданию "Радио Свобода".
По его словам, он уже обсуждал вопрос легализации каннабиса с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ничего личного, только бизнес: Почему Тимошенко не боится «продаваться»
|Второй Табачник. Кто кого уволит первым – Зеленский Шкарлета или наоборот
|Позитив недели. В Украине появится «Нептун» для авиации
|Цена обещаний Путина. В чем состоит его «наращивание поддержки» оккупированного Донбасса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В 2020 году сорвано 40% тендеров Минобороны – StateWatch
|Витренко подал декларацию на должность замминистра энергетики
|Представитель Украины при ЕС: Если Киев не учтет рекомендации Венецианской комиссии, окно возможностей может закрыться
|Ничего личного, только бизнес: Почему Тимошенко не боится «продаваться»
|Епифаний допустил возможную легализацию медицинского каннабиса с определенными условиями
|ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря, когда будут готовы верующие – митрополит Епифаний
Это интересно
|Левандовски признан лучшим футболистом года по версии FIFA
|Евросоюз разрешил Google поглотить за $2,1 млрд компанию Fitbit, но есть нюансы
|Стоимость батарей для электромобилей впервые упала ниже $100 за квт/ч
|Американские учёные cоздали самые точные атомные часы
|Представлен игровой мини-ноутбук OneGx1 Pro на чипе Intel Tiger Lake, который напоминает портативную консоль
|Microsoft представила менеджер паролей с поддержкой Edge, Google Chrome и приложений iOS и Android
|Google купила компанию Neverware, чтобы превращать старые ПК и Mac в хромбуки