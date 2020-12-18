Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Рада ушла на перерыв в заседаниях до конца января
14:43 18.12.2020 |
Верховная Рада закрыла последнее пленарное заседание в этом году, следующее состоится в конце января 2021 года.
Как передает БизнесЦензор, закрывая заседание парламента спикер Дмитрий Разумков поздравил народных депутатов с наступающими новогодними праздниками.
Как сообщалось, накануне Верховная Рада внесла изменения в календарный план проведения четвертой сессии, предусмотрев в январе только одну пленарную неделю с 25 по 29 января, тогда как ранее пленарные заседания парламента были запланированы с 11 по 15 и с 18 по 22 января.
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