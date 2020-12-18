Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Финансовые новости
- |
- 18.12.20
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию с возможным «кнопкодавством» при назначении Шкарлета
12:41 18.12.2020 |
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию во время голосования за назначение министра образования и науки Сергея Шкарлета.
"Я обращаюсь к профильному комитету рассмотреть на ближайшем заседании ситуацию, которая, возможно, имела место, касающегося одного из голосований вчера. Все ее знают, все о ней слышали", - сказал Разумков на пленарном заседании парламента в пятницу после совещания с главами фракций и групп.
Кроме того, он поручил профильному комитету до 15 января разработать изменения в законодательство Украины, которые бы ужесточили уголовную и административную ответственности за неперсональное голосование (т.н. "кнопкодавство").
"Это совместная позиция всех депутатских фракций и групп... разработать изменения в законодательство, которые бы ввели более жесткую ответственность за неперсональное голосование и в рамках увеличения уголовной ответственности, и в рамках административной (ответственности - ИФ). Это необходимо сделать до 15 января", - сказал Разумков на пленарном заседании.
Как сообщалось, в пятницу руководство парламента встретилось с главами фракций и групп по требованию фракции "Голос". Народные депутаты из "Голоса" утверждают, что во время голосования за назначение министра образования имели место факты неперсонального голосования.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке дорожает, но банкиры ждут нового обвала курса из-за ОВГЗ
ТОП-НОВОСТИ
|Проблемы с Радой и предательством: Как Коломойский отомстит Зеленскому за «опрокидывание» Витренко
|Харьковская заморозка. Что общего между Кернесом, Шароном и Арафатом
|Обновление правительства. Сложится ли у Зеленского кадровый пасьянс с Коломойским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию с возможным «кнопкодавством» при назначении Шкарлета
|Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину
|Кабмин поручил Петрашко назначить новое руководство Госрезерва без конкурса
|Проблемы с Радой и предательством: Как Коломойский отомстит Зеленскому за «опрокидывание» Витренко
|Харьковская заморозка. Что общего между Кернесом, Шароном и Арафатом
|Раде не хватило голосов для назначения Витренко первым вице-премьером - министром энергетики
Это интересно
|Китайский космический аппарат доставил на Землю образцы лунного грунта - впервые за 44 года
|Huawei выпустила замену Android. Она уже доступна для смартфонов Huawei Mate 30 и P40
|Служба облачных игр Amazon Luna теперь доступна на Android
|Появились подробности о первом электрокаре Subaru
|Volkswagen решил судьбу Lamborghini и Ducati
|SpaceX хочет привлечь новые инвестиции и увеличить капитализацию вдвое, до $92 млрд
|Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante