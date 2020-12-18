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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада назначила министром по делам ветеранов Лапутину

12:24 18.12.2020 |

Политика

 

Верховная Рада назначила министром по делам ветеранов Юлию Лапутину.

За соответствующее постановление проголосовали 248 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.

Юлия Лапутина в течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. 14 апреля 2014 в составе первой объединенной группы СБУ высадилась на Краматорском аэродроме, защита которого обеспечивал спецподразделение "Альфа". В сентябре - декабре 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

С 2014 года занимала должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины. Входит в состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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