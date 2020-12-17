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С начала года в реестр коррупционеров попали более 4,4 тыс. человек
09:10 17.12.2020 |
С начала года в Реестр коррупционеров внесено 4448 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"В ноябре в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров), работники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции внесли информацию о 455 людях. Из них 72 человека привлечены к уголовной, 382 человека - к административной и 9 человек - к дисциплинарной ответственности. Некоторых привлекали к ответственности неоднократно", - говорится в сообщении.
Сообщается, что чаще всего к уголовной ответственности привлекали по:
• предложение, обещание или предоставление взятки - 41 раз;
• принятие предложения, обещания взятки или получения взятки - 10 раз;
• декларирование недостоверной информации или умышленное непредставление декларации - 8 раз.
Также среди привлеченных к ответственности - 7 депутатов местных советов, 4 полицейских, 2 таможенника.
К административной ответственности чаще всего привлекали за:
• несвоевременное представление декларации - 357 раз;
• нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - 14 раз;
• несообщение или несвоевременное сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии - 9 раз.
Отмечается, что чаще всего к административной ответственности привлекали депутатов местных советов - 186 человек, работников Нацполиции - 19 человек, работников государственной службы - 25 человек.
"В целом в Реестр коррупционеров с начала года внесены данные о 4448 нарушителях. На сегодня в Реестре имеющиеся сведения о 34 182 людях", - говорится в сообщении.
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