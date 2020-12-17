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Европарламент сделал соблюдения верховенства права условием доступа к деньгам ЕС
В среду депутаты Европарламента утвердили положение, предусматривающее лишение доступа к средствам ЕС те правительства Евросоюза, которые не соблюдают верховенства права.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейского парламента.
Согласно новому регулированию, выплаты из бюджета ЕС могут быть удержаны из тех стран, в которых установлены нарушения верховенства права.
"Мы сделали это. Теперь это закон. Никакое одностороннее заявление не может изменить этот факт", - прокомментировал содокладчик Петри Сарвамаа.
"Как парламент мы обеспечили, чтобы все необходимые пункты были внесены в постановление, и чтобы текст оставался неизменным. Мы ожидаем, что Еврокомиссия как гарант договоров самостоятельно приступит к исполнению этого постановления с 1 января 2021 года", - добавил он.
По процедуре, Еврокомиссия, установив факт нарушения, предложит задействовать механизм предъявления условий правительству-нарушителю и впоследствии предложит или сократить, или заморозить выплаты этому государстве-члену из бюджета ЕС. После этого у Совета ЕС будет один месяц для голосования за предложенные меры.
Депутатам Европарламента удалось сократить время, в течение которого институты ЕС должны будут принимать меры против государства-члена, если будут выявлены риски нарушения верховенства права, до максимум 7-9 месяцев.
Новое постановление, принятое в среду парламентом, распространяется на все фонды ЕС, находящиеся под общим управлением, с 1 января 2021 года.
Напомним, ранее Польша и Венгрия из-за несогласия с механизмом верховенства права угрожали заблокировать принятие бюджета ЕС.
Поскольку Варшава и Будапешт находятся под процедурами ЕС по подрыву независимости судов и средств массовой информации, они рисковали потерять миллиарды выплат от Евросоюза.
Впрочем, на саммите 11 декабря лидеры договорились с Польшей и Венгрией о прекращении блокады.
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