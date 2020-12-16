Пять партий прошли бы в Раду, если б выборы состоялись в ближайшее время - опрос

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, партия "Слуга народа" получила бы 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать, , свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцслужбой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020г.

Согласно обнародованному в среду пресс-релизу с результатами социсследования, за партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 19,5% респондентов, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18%, за ВО "Батькивщина" - 9%, за партию "Сила и честь" -5%.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана", ВО "Свобода", "Голос", "За будущее", "УДАР Виталия Кличко" и другие не преодолевают 5% -й барьер.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви б проголосували?

% усіх опитаних % тих, хто має намір взяти участь у виборах % тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором «Слуга народу» (О.Корнієнко) 17,5 23,9 26,5 «Опозиційна платформа — За життя» (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович) 13,1 15,9 17,7 «Європейська Солідарність» (П.Порошенко) 12,8 17,6 19,5 «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) 6,2 7,9 8,8 «Сила і Честь» (І.Смешко) 3,8 4,4 4,8 Радикальна партія Олега Ляшка 1,5 1,7 1,9 «Свобода» (О.Тягнибок) 1,8 2,6 2,9 «Партія Шарія» 2,2 2,2 2,5 «Голос» (К.Рудик) 1,4 2,0 2,3 «Українська стратегія Гройсмана» 2,8 3,4 3,8 «Громадянська позиція» (А.Гриценко) 1,6 1,4 1,6 «Опозиційний блок» (О.Вілкул) 0,7 0,9 1,0 “За майбутнє” (І. Палиця) 1,2 1,4 1,6 «Перемога Пальчевського» 0,6 0,8 0,9 «Наш край» 0,5 0,5 0,6 «Пропозиція» (Б.Філатов) 0,3 0,2 0,2 «УДАР Віталія Кличка» 1,0 1,2 1,3 Інша партія 1,7 1,9 2,1 НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ 15,7 ˗ ˗ ВАЖКО СКАЗАТИ/ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ 13,3 9,9 ˗

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020г методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.