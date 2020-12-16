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Пять партий прошли бы в Раду, если б выборы состоялись в ближайшее время - опрос
18:03 16.12.2020 |
Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, партия "Слуга народа" получила бы 26,5% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать, , свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцслужбой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020г.
Согласно обнародованному в среду пресс-релизу с результатами социсследования, за партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос соответственно 19,5% респондентов, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18%, за ВО "Батькивщина" - 9%, за партию "Сила и честь" -5%.
Партия "Украинская стратегия Гройсмана", ВО "Свобода", "Голос", "За будущее", "УДАР Виталия Кличко" и другие не преодолевают 5% -й барьер.
Якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви б проголосували?
|
|
% усіх опитаних
|
% тих, хто має намір взяти участь у виборах
|
% тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором
|
«Слуга народу» (О.Корнієнко)
|
17,5
|
23,9
|
26,5
|
«Опозиційна платформа — За життя» (Ю.Бойко, В.Медведчук, В.Рабінович)
|
13,1
|
15,9
|
17,7
|
«Європейська Солідарність» (П.Порошенко)
|
12,8
|
17,6
|
19,5
|
«Батьківщина» (Ю.Тимошенко)
|
6,2
|
7,9
|
8,8
|
«Сила і Честь» (І.Смешко)
|
3,8
|
4,4
|
4,8
|
Радикальна партія Олега Ляшка
|
1,5
|
1,7
|
1,9
|
«Свобода» (О.Тягнибок)
|
1,8
|
2,6
|
2,9
|
«Партія Шарія»
|
2,2
|
2,2
|
2,5
|
«Голос» (К.Рудик)
|
1,4
|
2,0
|
2,3
|
«Українська стратегія Гройсмана»
|
2,8
|
3,4
|
3,8
|
«Громадянська позиція» (А.Гриценко)
|
1,6
|
1,4
|
1,6
|
«Опозиційний блок» (О.Вілкул)
|
0,7
|
0,9
|
1,0
|
“За майбутнє” (І. Палиця)
|
1,2
|
1,4
|
1,6
|
«Перемога Пальчевського»
|
0,6
|
0,8
|
0,9
|
«Наш край»
|
0,5
|
0,5
|
0,6
|
«Пропозиція» (Б.Філатов)
|
0,3
|
0,2
|
0,2
|
«УДАР Віталія Кличка»
|
1,0
|
1,2
|
1,3
|
Інша партія
|
1,7
|
1,9
|
2,1
|
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ВИБОРАХ
|
15,7
|
˗
|
˗
|
ВАЖКО СКАЗАТИ/ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ
|
13,3
|
9,9
|
˗
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря 2020г методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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