Уровень доверия к Разумкову впервые превысил доверие к Зеленскому – опрос

Уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, свидетельствуют данные исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 декабря.

Согласно исследованию, большинство респондентов выражают недоверие ко всем политикам, чья фамилия была представлена в опроснике. Однако несколько чаще по сравнению с другими политиками доверие выражается Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, однако не доверяют - 52%), мэру Киева Виталию Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и Зеленскому (соответственно 30% и 64%).

Отмечается, что при этом впервые уровень доверия к Разумкову превысил доверие к президенту Зеленскому.

Доверие лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко выразили 24% опрошенных (не доверяют ему 53,5%), экс-премьеру Владимиру Гройсману - соответственно 24% и 65%, лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко - соответственно 22% и 70%, лидеру партии "Гражданская позиция" Анатолию Гриценко - соответственно 20,5% и 62%, пятому президенту Петру Порошенко - соответственно 20% и 74%, лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 17% и 76%, главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку - соответственно 16% и 77,5%, представителю Всеукраинского объединения "Свобода" Руслану Кошулинскому - соответственно 15% и 54%, главе МВД Арсену Авакову - соответственно 14% и 75%, экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили - соответственно 14% и 76%, нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю - соответственно 13% и 70%, лидеру Блока Вилкула "Украинская перспектива" Александру Вилкулу - соответственно 12% и 63%, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко - соответственно 12% и 81%, руководителю Офиса президента Андрею Ермаку - соответственно 11% и 63%, генпрокурору Ирине Венедиктовой - соответственно 8% и 63%.

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается Вооруженным силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), волонтерским организациям (66%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), церкви (62%), добровольческим батальонам (59%), Государственной пограничной службе (58%), главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (58%), Национальной гвардии Украины (55%), в совету города (поселка, села), в котором проживает респондент (52%), СМИ Украины (48%) и общественным организациям (46%).

В то же время недоверие чаще украинцы высказывают СМИ России (не доверяют им 80% опрошенных), чиновникам (78%), судам (77%), Верховной Раде (76%), правительству Украины (75%), коммерческим банкам (73%), политическим партиям (72%), ВАКС (70%), Конституционному суду Украины (70%), НАБУ (70%), САП (70%), прокуратуре (70%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (70%), Верховному суду (68%), местным судам (67%), президенту Украины (62%), Национальному банку Украины (61,5%), Национальной полиции (52%), профсоюзам (52%), СБУ (47%).

По данным исследования, считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, 20% украинцев, 30% имеют противоположную позицию (что нынешняя власть хуже), а 41% опрошенных считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей.

Отмечается, что первые после президентских выборов 2019 года число тех, кто считает, что нынешняя власть хуже предыдущей, превысило число тех, кто придерживается мнения, что она лучше предыдущей.

Исследование проводилось методом интервью "лицо к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Социологическое исследование выполнено в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова "Украина-2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".