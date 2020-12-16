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«Слуга народа» отказалась поддержать предложение Зеленского о смене министра природных ресурсов
14:09 16.12.2020 |
Фракция партии "Слуга народа" не будет рассматривать вопрос отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского в ближайшее время, сообщил народный депутат Юрий Камельчук.
"Мы не услышали вчера на заседании фракции причин отставки и ее аргументов. Соответственно, попросили оставить человека на должности. Нас устраивает его работа", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.
На уточняющий вопрос о том, когда могут состоятся консультации относительно увольнения Абрамовского, о которых говорил первый зампредседателя фракции Александр Корниенко, Камельчук сказал: "Они точно не сейчас будут происходить, не на этой неделе и не в ближайшее время".
Нардеп Александр Дубинский в своем Телеграмм-канале в среду написал, что, по его мнению, как и большинства депутатов фракции, Абрамовский был вынужден написать заявление об отставке в связи с конфликтом с премьером Денисом Шмыгалем.
"Абрамовский системно борется за то, чтобы Гослесагенство перестало быть структурой, которая покрывает незаконные рубки и вывоз леса из Украины в ЕС", - написал Дубинский, выразив мнение, что это не входит в интересы премьера и главы Гослесагентства, поддерживаемого им.
Как сообщалось, Верховная Рада сняла с повестки дня в среду рассмотрение вопроса об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского по просьбе профильного комитета, попросившего дать дополнительное время на изучение этого вопроса.
После окончания заседания фракции "Слуга народа" во вторник первый замглавы фракции Александр Корниенко сообщил, что по этому вопросу "будут продолжаться консультации между премьером и профильным комитетом, президентом, депутатами".
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