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Рада отклонила закон о кадровом резерве с предложениями президента
13:37 16.12.2020 |
Верховная Рада не согласилась с предложениями президента к закону относительно кандидатского резерва и отклонила соответствующий законопроект №3491.
Поддержали законопроект 224 народных депутатов на заседании в среду.
Доработанный с учётом предложений президента законопроект предусматривал введение кандидатского резерва как информационной системы (базы данных), в которую будет заноситься информация о кандидатах для занятия должностей на государственной службе, которые соответствуют определенным требованиям к профессиональной компетентности лиц, которые претендуют на занятие должностей государственной службы, и успешно прошли все этапы оценивания во время конкурсного отбора.
Вместе с тем, в доработанный законопроект были внесены правки и предложения, которые позволяли бы исключить увольнения государственных служащих категории "А" по политически мотивированным решениям.
С этой целью законом предусматривалось исключение ст.87-1 "Дополнительные основания прекращения государственной службы отдельных государственных служащих по инициативе субъекта назначения" закона "О государственной службе" и внесения соответствующих технико-юридических изменений в законы Украины "О Кабинете министров Украины" и "О центральных органах исполнительной власти".
Кроме того, в доработанном документе предлагалось возобновить проведение конкурсов и объявить конкурсы на должности госслужбы, которые во время карантина были заполнены путем отбора, в частности на должности госслужбы категории "А" - в шестимесячный срок, а на должности категорий "Б" и "В" - в течение одного года со дня вступления в силу этого закона.
Также предусматривалось внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на госслужбе и службе в органах местного самоуправления в соответствии с практикой законодательства стран - членов Европейского Союза. Таким лицам предлагалось разрешить продолжать пребывание на госслужбе по достижении 65-летнего возраста, но не более чем до 70-ти лет.
Как сообщалось, 3 июля Рада приняла законопроект №3491 в целом как закон
Он предусматривал введение института "кандидатского резерва" на госслужбе путем создания базы кандидатского резерва, пребывания кандидата в котором исключает необходимость предоставления им новый конкурс информации и документов.
Однако 27 июля президент Владимир Зеленский ветировал закон и вернул его в парламент с собственными предложениями.
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