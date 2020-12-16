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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Российский след проблем на Закарпатье: кто раздувает конфликт между Украиной и Венгрией

09:14 16.12.2020 |

Политика

 Дмитрий Тужанский / Европейская правда

"Вы на украинской земле. Мы знаем каждого из вас, кто получил паспорт, кто получает какие-то гранты от мадьяр. Запомните, мы придем к вам. Мы повсюду. Мы везде. Мы найдем вас. Мы знаем, где вы работаете, где вы живете, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами об автономии. Иначе мы придем за вами и вашими детьми".

Обнародование этого видео совпало с новым обострением в отношениях между Киевом и Будапештом - и усилило его.

Уроком для обеих сторон должно быть понимание того, что в разжигании конфликта вокруг венгерской общины Закарпатья заинтересовано немало игроков разного уровня.

И как показывает тщательное расследование этого видео, одним из этих игроков является Россия. Это можно считать уже не предположением, а доказанным фактом. И пока по крайней мере одна из сторон искусственно разгорающегося конфликта не будет иметь понимания этого факта и будет продолжать реагировать на эти провокации, не учитывая российский след, у государства-агрессора будут все основания продолжать эту деятельность на Закарпатье.

"Визитка Яроша"

Поводом для последнего обострения в украинско-венгерских отношениях стала целая серия событий, которые, с одной стороны, мало связаны между собой и выглядят как серия случайностей.

Однако реакция на эти события роспропаганды позволяет по меньшей мере подвергнуть сомнению такую ​​"случайность".

А если погрузиться несколько глубже в один из эпизодов, то следы работы российских спецслужб становятся очевидными.

Итак, за четыре дня до обысков СБУ в институтах венгерской общины Закарпатья и у одного из ее лидеров Василия Брензовича в сети появилось видео, на котором человек в балаклаве и камуфляжной форме на фоне знака "Берегово", облепленного красно-черным флагом и символикой "Правого сектора" (не хватает только мифической "визитки Яроша"), произносит процитированные выше угрозы в адрес венгров Закарпатья.

А вдобавок еще и зигует в конце речи.

Это видео шокирует, с одной стороны, откровенной грубостью, а с другой - неприкрытой постановочностью.

По странному стечению обстоятельств, мужчина угрожает венграм по поводу того, что станет предметом и основанием для обысков СБУ уже через четыре дня: во-первых, "гранты от мадьяр" (а это стало причиной обысков СБУ в фонде Эгана Эде), во-вторых, "мечты об автономии" - именно это инкриминируют лидеру КМКС Василию Брензовичу.

Показательно, что этот якобы "правосек" ни словом не упоминает об обучении венгров на украинском языке или о венгерских флагах, из-за чего обычно раньше возникали обострения и что было в центре претензий со стороны националистов.

То есть полностью меняет нарратив и "в точку" попадает в дальнейшие события в регионе, о планировании которых знал очень ограниченный круг лиц.

Но если это провокация, то кто ее заказчик?

Не на камеру закарпатские венгры, и не только они, сегодня настаивают, что за этим видео стоят если не украинские националисты, то... Служба безопасности Украины. Мол, это не совпадение, а часть спецоперации по запугиванию и давлению на венгров Закарпатья.

И на первый взгляд это объяснение может показаться не лишенным смысла.

К украинским спецслужбам действительно есть много вопросов в контексте последнего обострения в украинско-венгерских отношениях ("Европейская правда" подробно описывала их в статье "Против НАТО и "сепаратизма"), однако детальный анализ "вброса" этого видео дает все основания утверждать, что СБУ к его съемке, похоже, не причастна. Собственно, как и "Правый сектор", который публично отмежевался от этого.

Всех их, как и венгров, в который раз банально использовали российские спецслужбы.

Сербский след

Откуда взялось это скандальное видео с "зигой"?

Несмотря на то, что видео уже заблокировано, кэш Google позволяет идентифицировать его первоисточник - Youtube-канал под названием Весна Веизовић.

Этот профиль на Youtube выглядит странно, похожим на бота.

Канал создан в октябре 2011 года, имеет 140 подписчиков, и на нем загружены видео в основном на сербском языке, большое внимание уделяется религиозной, а именно православной тематике.

И вдруг именно на этом канале 26 ноября появляется видео якобы от "Правого сектора" с угрозами в адрес закарпатских венгров. Абсурд, не правда ли?

На самом деле человек с именем Весна Веизовић (не важно, настоящее это имя, или псевдоним) действительно существует. В сети можно найти ее профиль в Facebook, где как раз есть ссылки на упомянутый канал на Youtube.

А еще в профиле госпожа Веизович (Весна - это распространенное на Балканах женское имя) есть упоминание о работе редактором на сайте vaseljenska.net и масса ссылок именно на него. Именно этот сайт первым 26 ноября распространил у себя видео с "зигой" - как собственно на сайте, так и в профиле в Twitter.

А теперь самое интересное. Госпожа Весна из Белграда - не просто редактор сербского издания и адепт православия.

Она работала на сербскую редакцию News-Front - одного из ключевых медиапроектов российских спецслужб.

Там она отметилась интервью со сторонниками сепаратистов из ОРДЛО. В одном из интервью о Весне Веизович вспоминает и сербский военный Радомир Почуча, который воевал на Донбассе и был осужден за это в Сербии еще в 2015-м.

А вот намеков на сотрудничество ни с украинскими спецслужбами, ни с украинскими националистами за многие годы деятельности госпожи Весны не было заметно - ровно наоборот.

Подытожим: видео, записанное якобы украинскими националистами, появилось на канале, который годами был (и остается до сих пор) пусть мелкой, но частью пропагандистской системы российских спецслужб, а дальше было распространено на сайте, который также является частью этой системы. И то, что впоследствии это видео удалили или деактивировали на этом канале, картины распространения не меняет.

Да, все это - косвенные доказательства. Но в совокупности они позволяют предполагать с очень высокой вероятностью, что в этом спектакле с самого начала участвовали российские спецслужбы.

Тем более, что это не первая провокация против Украины, которая за последние годы планировалась в Москве.

Многие из этих намерений были даже воплощены в жизнь, в том числе и на Закарпатье.

Конечно, это не дает оснований говорить, что за всеми без исключения антивенгерскими провокациями последних лет стоит именно Россия и ее спецслужбы, но по поводу некоторых доказательств хватает.

Более того, это подтверждено даже решением суда. Причем - польского.

Речь идет о поджоге офиса Общества венгерской культуры Закарпатья 4 февраля 2018 года, за который посадили трех поляков.

Один из них - организатор теракта 29-летний Михал Прокопович - во время слушаний в суде признался, что поджог заказал немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер, который в то время работал на депутата Бундестага Маркуса Фронмайера из ультраправой и пророссийской партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

По утверждению польской прокуратуры, в феврале 2018-го Россия пыталась руками польских экстремистов дестабилизировать ситуацию в Украине и "углубить междоусобицу между украинцами и венграми".

А сейчас, похоже, мы становимся свидетелями следующей серии этого сериала.

Должны признать: мы так и не нашли вменяемых объяснений того, почему видео с "зигой" появилось прямо перед обысками СБУ на Закарпатье. Впрочем, надо признать, что у российской стороны был шанс получить информацию о запланированных следственных действиях. Ведь, как утверждает адвокат венгров, санкцию на них следователи СБУ получили в одном из судов Запорожье еще 21 ноября, а еще раньше, примерно за неделю до этого, информирует источник ЕП, пытались получить ордер в межрайонном суде Ужгорода.

Возможно, ответ на это появится позже. Но деталей, подтверждающих российское вмешательство, хватает и сейчас.

Лавина пропаганды

Может показаться, что российские спецслужбы работают примитивно, ведь искусственность и постановочность "видео с зигой" очевидна, а его публикация на сербском канале добавляет сомнений. Так неужто можно всерьез воспринимать эту "угрозу"?

На самом деле все зависит от целевой аудитории.

И, к сожалению, на Закарпатье есть немало людей, которые действительно - искренне, не притворно - испугались этих угроз. Тем более, что они получили продолжение: после видео с "зигой" на электронные адреса многих венгров стали приходить письма с угрозами, а на днях на здании сельсовета в венгерском селе на Закарпатье появилась провокационная надпись - снова будто бы от имени "Правого сектора".

Это для нас очевидно (тем более, когда мы уже знаем сербские детали этой истории), что видео является сознательной провокацией. А многие рядовые жители Береговского района видят на видео только мужчину с явно не закарпатским говором, который угрожает им и их детям. Итак, цель снова достигнута!

На руку идеологам в этой истории сыграло как то, что в Будапеште заговорили о "ситуации гражданской войны на Закарпатье" и необходимости ввести в регион миссию ОБСЕ, так и то, что в Украине некоторые вдруг снова вспомнили о "повторении донбасского или крымского сценария".

И неважно, что разговоры о "закарпатском сепаратизме" лишены оснований.

Так, по данным свежего социсследования Фонда "Демократические инициативы", уровень поддержки идей отделения Закарпатья или его автономизации не превышает социологической погрешности, а отношения между венграми и украинцами (как закарпатскими, так и из других регионов) - очень теплые.

Однако есть и те, кто старательно продвигает этот миф.

И особенно активны в этих усилиях россияне, а также связанные с российскими игроками СМИ. Они создают ложную, но достаточно целостную картину, где "закарпатский сепаратизм" сочетается с агрессией Венгрии и тезисом о "втором Донбассе". Этот нарратив направленно продвигается российскими спецслужбами в украинско-венгерских отношениях.

Он направлен одновременно и против Украины, которая изображается как "нацистское государство" и failed state, и против Венгрии, которая описывается как возможный агрессор, и против венгров, которых называют сепаратистами.

Но нынешнее обострение дало основания подробнее разобраться с тем, как продвигают эти взгляды.

Интересно, что в российских СМИ ключевым "экспертом по Украине" по итогам последних событий на Закарпатье выступает некий Александр Семченко. Он называет себя украинским политологом, раньше даже появлялся на украинских телеканалах с российским следом, особенно часто на NewsOne, а сегодня он - самый популярный политблогер, который сам не является политиком, в украинском
Youtube (более 350 млн просмотренных видео и более 470 тысяч подписчиков.

Вот фрагмент прямой речи Семченко по поводу последнего обострения в украинско-венгерских отношений из российских СМИ:

"Сценарий мне видится такой: Киев введет в Закарпатье полицейский или армейский контингент, местные организации окажут противодействие. Прольется кровь, и Украина получит второй Донбасс. При этом местность в Закарпатье гористая, обороняться и вести партизанскую войну здесь проще. За спиной у сепаратистов будет страна Евросоюза и НАТО Венгрия. Соответственно, международное сообщество вряд ли поддержит Киев".

А еще он добавляет, что "спровоцировать гражданский конфликт в Закарпатье могут украинские националисты".

Стоит отметить: экспертному сообществу это имя не известно - его видео направлено на другую аудитории. А вот те, кто занимается информационной безопасностью, знают его как одного из рупоров российской пропаганды в отношении Украины. И нынешняя история это подтверждает.

Стартовой точкой распространения его "экспертной оценки" стали российские "Известия", после чего ее перепечатало большое количество российских провластных СМИ, но взяли оттуда исключительно слова Семченко о "втором Донбассе" и "гражданской войне".

И речь идет не только о штатных "сливных бачках" ФСБ вроде Rusvesna, но и о ресурсах с высокой посещаемостью - Московський комсомолець, Газета.ру, Лента.ру, Regnum, Life.ru, Politnavigator и т.п.

И это лишь капля в океане дезинформации. К распространению этого российского нарратива в Украине приложились и многие другие игроки, выступающие на российской стороне. Виктор Медведчук сделал отдельное заявление, а популярный блогер (который с недавних пор также является политиком) Анатолий Шарий записал целых два видео (количество просмотров каждого - от 400 до 450 тысяч).

Первое из них направлено на нагнетание в Украине эмоций против Венгрии. Мол, Венгрия - агрессор, который хочет отхватить территорию Украины, "окучивает территории", и "венгерские войска на Закарпатье, к сожалению, встречали бы с цветами"; от этого Шарий переходит к тематике федерализации, которая, по его словам, "уже идет полным ходом".

Второе его видео построено вокруг нарратива, что Украина - это проект Сороса, а ключевым врагом Сороса и Демократической партии США сегодня является Виктор Орбан. Такая вот теория заговора, которая перекликается с заявлением Медведчука, что последнее украинско-венгерское обострения - это атака Сороса против Орбана руками украинской власти.

Как видите, в этом информационном потоке уже не имеет значения, что изначально речь шла о видео на канале малоизвестной сербской блогерши. Это был лишь первый камень, потянувший за собой масштабную информационную кампанию, которую к тому же продолжают подпитывать анонимными мейлами с угрозами в адрес рядовых венгров Закарпатья.

Пропаганда, которая работает

Можно сколько угодно успокаивать себя тем, что материалы российских СМИ не должны влиять на наше мнение, что провокации россиян слишком очевидны, а видео - откровенно фейковое.

Это все так. Однако практика показала, что массовая российская ложь, несмотря на свою очевидность, эффективна. По меньшей мере, для углубления недоверия между Украиной и Венгрией.

Самое яркое доказательство этого - история с заказным поджогом Общества венгров в Ужгороде.

Несмотря на многочисленные доказательства того, что за той провокацией стояли россияне, и несмотря на то, что эту версию подтвердили следствие и суд в дружественной ​​Будапешту Польше - безосновательных обвинений в адрес Украины это так и не сняло.

До сих пор от венгерских политиков, журналистов и дипломатов приходится слышать о поджоге офиса КМКС как о примере "преследований венгров на Закарпатье".

Так что российская провокация оказалась более чем эффективной. А исходя из количества просмотров откровенно пропагандистских материалов того же Шария - она ​​остается действенной и сейчас, что подталкивает Москву продолжать эту деятельность, используя системное недоверие между Киевом и Будапештом.

Все это выглядело бы смешно, если бы украинско-венгерские отношения не переживали самый глубокий кризис в современной истории, а соседние страны не продолжали бы соревноваться в упреках друг другу и регулярно лить воду на российскую пропагандистскую мельницу.

А в результате от этого теряют и Киев, и Будапешт, и представители венгроязычного меньшинства Закарпатья.

Ведь вера последних в мифическую угрозу только усиливается, если эти мифы, которые исходят от россиян, дублируют и усиливают как в Украине, так и в Венгрии.

Дмитрий Тужанский, директор Института Центральноевропейской стратегии
 

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