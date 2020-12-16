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На Украину впервые возложена ответственность за финансовые аспекты работы Постоянного арбитражного суда в Гааге
22:49 15.12.2020 |
На Украину впервые возложены обязанности по обеспечению финансовой деятельности Постоянного арбитражного суда (ПАС), старейшей в мире судебной институции, расположенной в Гааге (Нидерланды).
Как рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" избранный 8 декабря на должность председателя Бюджетного комитета ПАС посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов, в его обязанности будет входить координация всех вопросов, связанных с финансовыми и бюджетными аспектами деятельности ПАС.
"Это предполагает консультации с другими государствами-членами, подготовку соответствующих документов, председательство на заседаниях Комитета. Наибольшая доля работы приходится на вторую половину календарного года, когда ведется работа над бюджетом на следующий год", - рассказал украинский дипломат.
Ченцов пояснил, что непосредственно судебные функции ПАС не осуществляет.
"Постоянный арбитражный суд - это самое старое судебное учреждение в мире, которое было основано в 1899 году. И как ни парадоксально, собственно судебной функции ПАС не осуществляет, хотя так может показаться исходя из названия. Это учреждение выступает скорее платформой, в рамках и с помощью которой могут решаться международные споры", - сообщил посол.
По его словам, для рассмотрения конкретных дел создаются арбитражные суды в составе трех-пяти арбитров.
"ПАС при этом выполняет роль секретариата в соответствующем производстве, а также может оказывать услуги по назначению арбитров", - объяснил Ченцов.
Украинский дипломат напомнил, что и Украина воспользовалась услугами ПАС, и сегодня на рассмотрении двух арбитражных трибуналов под эгидой ПАС находится два дела по искам Украины против РФ.
"Это дело в отношении прав прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе и дело по захвату трех украинских военных кораблей и членов экипажа. Оба дела рассматриваются в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - уточнил новоизбранный председатель Бюджетного комитета ПАС.
Кроме того, услугами ПАС активно пользуются украинские компании, в частности, в рамках преодоления последствий российской агрессии.
"Этих дел несколько, и они находятся на разных стадиях рассмотрения", - добавил он.
Отвечая на вопрос, есть ли в его распоряжении как председателя Бюджетного комитета рычаги влияния на решение украинских дел, Ченцов сказал: "Здесь речь идет не о влиянии. Наше участие в работе органов ПАС, как и участие всех государств-членов, а их сейчас 122, представляет собой часть процесса управления учреждением. ПАС является именно платформой, которая дает возможности для разрешения споров, а не судом в традиционном понимании, и вопросы обеспечения функционирования этой платформы отделены от производств, которые происходят под ее эгидой. В рамках председательства мы видим свою миссию именно в том, чтобы способствовать эффективному функционированию этого авторитетного учреждения".
С момента создания данной должности Украина является первой среди государств Восточной Европы, председательствующих в Комитете.
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