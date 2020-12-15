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Судья Вовк решил забрать у НАБУ скандальное дело Татарова
21:37 14.12.2020 |
Печерский районный суд города Киева обязал генпрокурора Ирину Венедиктову забрать у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) так называемое "дело заместителя глав Офиса президента Украины Олега Татарова".
Такое решения 14 декабря принял следственный судья Печерского райсуда Сергей Вовк, передает "Слово и дело".
По словам собеседников издания в САП, судья Вовк удовлетворил жалобу адвоката и обязал генпрокурора забрать у НАБУ и САП это производство.
В САП также сообщили, что обжалуют данное решение Печерского суда в апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.
"САП обжалует решение следственного судьи Печерского районного суда Киева, который частично удовлетворил жалобу адвоката одного из подозреваемых в уголовном производстве по определению подследственности за другим органом. Одновременно, судья обязал генпрокурора решить несуществующий спор о подследственности и поручить досудебное расследование другому органу", - сообщает пресс-служба САП.
По мнению прокуроров, судья вышел за пределы предоставленных ему полномочий, поскольку решение вопроса о подследственности является дискреционным правом прокурора и не относится к компетенции следственного судьи.
Также в прокуратуре добавили, что в законодательстве установлен запрет поручать досудебное расследование уголовного преступления, отнесенного к подследственности НАБУ, другому органу.
"Судебный контроль по делам Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется Высшим антикоррупционным судом, а не Печерским районным судом Киева", - добавили в САП.
Как сообщалось, ранее подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась заключил сделку со следствием и вышел из СИЗО. Он обязался компенсировать причиненные государству убытки, а также дал показания на замглавы Офиса президента Олега Татарова, обвинив его в организации фальсификации экспертизы по делу.
В НАБУ заявили, что уже подготовили Татарову подозрение, однако не смогли его вручить из-за срочного и безосновательного решения генпрокурора Ирины Венедиктовой об изменении группы прокуроров по делу.
Тем временем журналисты выяснили, что компания, совладельцем которой является тесть Татарова, получила в Киеве землю под застройку сразу после назначения Татарова заместителем главы Офиса президента.
Татаров известен как спикер МВД под руководством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числе отвечал за криминальное преследование ее участников. В 2014-2018 годах работал в "Укрбуде" Микитася, после чего сотрудничал с вернувшимся в Украину экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Портновым.
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