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Информация об агентстве
Минюст США запросил документы о деятельности сына Байдена в Украине
Министерство юстиции США запросило информацию о деятельности сына вероятного будущего президента США Джо Байдена - Хантера более чем в 20 различных компаниях и организациях, включая украинскую компанию Burisma, сообщило в воскресенье, 13 декабря, агентство AP со ссылкой на информированный источник, близкий к налоговому делу в отношении Байдена-младшего, расследованием которого занимается прокуратура штата Делавэр.
По словам источника, попросившего не называть его имени, Минюст в настоящее время изучает множество финансовых вопросов, касающихся Хантера Байдена, в том числе о том, нарушал ли Байден-младший и его окружение законодательство о налогах и отмывании денег в деловых отношениях с зарубежными странами.
Собеседник AP не смог уточнить, является ли работа Хантера Байдена в украинской компании центральной частью федерального расследования, или же прокуроры просто ищут информацию обо всех источниках его доходов за последние годы. Согласно сообщениям, Минюст США также запросил информацию о деловых отношениях Хантера Байдена с Китаем. Хантер Байден на этой неделе подтвердил, что прокуратура Делавэра ведет в отношении него расследование о налогах.
Расследование начато в 2018 году
Как отмечает агентство AP, данное расследование было начато еще в 2018 году - за год до того, как отец Хантера - Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США. В ходе президентской кампании республиканцы заявляли о сомнительных сделках и контактах Хантера Байдена в Китае, Украине и Казахстане.
В докладе комитетов Сената США по внутренней безопасности, правительственным вопросам и по финансам, подготовленном республиканцами и опубликованном в конце сентября, утверждается, Хантер Байден, его семья и деловые партнеры на протяжении нескольких лет получали "миллионы долларов сомнительного происхождения от иностранных граждан". По мнению авторов документа, речь идет о потенциально преступной деятельности, связанной "с транзакциями между Хантером Байденом и украинскими, российскими, казахскими и китайскими гражданами".
Действующий президент США Дональд Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден получил высокую должность в правлении компании Burisma - одной из крупнейших частных газодобывающих компаний Украины. В 2016 году Джо Байден, будучи вице-президентом США, добился от тогдашнего президента Украины Петра Порошенко увольнения генпрокурора Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma. Трамп обвиняет Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.
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