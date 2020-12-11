Экс-глава ГФС «дорисовал» себе 1000% надбавки к окладу - прокуратура

Бывшему и.о. руководителя Государственной фискальной службы сообщили о подозрении в самовольном назначении себе 1000% надбавки к должностному окладу.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший и.о. руководителя ГФС издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивность труда без соответствующего согласования с министром финансов.

При этом за первый квартал 2020 года глава Государственной фискальной службы начислил себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджету причинен ущерб на более чем 300 тыс грн.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.

Обязанности председателя ГФС с 23 июля 2019 года по 12 февраля 2020 года исполнял Денис Гутенко.