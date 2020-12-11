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Экс-глава ГФС «дорисовал» себе 1000% надбавки к окладу - прокуратура
13:50 11.12.2020 |
Бывшему и.о. руководителя Государственной фискальной службы сообщили о подозрении в самовольном назначении себе 1000% надбавки к должностному окладу.
Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Сообщено о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа", - говорится в сообщении.
По данным следствия, бывший и.о. руководителя ГФС издавал приказы в 2019 и 2020 годах об установлении себе надбавок за интенсивность труда без соответствующего согласования с министром финансов.
При этом за первый квартал 2020 года глава Государственной фискальной службы начислил себе премию в 1000% должностного оклада. В результате госбюджету причинен ущерб на более чем 300 тыс грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его осуществляет Главное следственное управление Государственного бюро расследований.
Обязанности председателя ГФС с 23 июля 2019 года по 12 февраля 2020 года исполнял Денис Гутенко.
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