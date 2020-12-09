Финансовые новости
- |
- 09.12.20
- |
- 01:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украина и ЕС договорились, когда состоится отложенный Совет ассоциации
22:19 08.12.2020 |
Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, которое изначально планировалось на декабрь 2020 года, состоится 11 февраля 2021 года.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после онлайн-встречи с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.
"Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года", - отмечается в сообщении.
По словам премьера, Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов для практического воплощения договоренностей саммита Украина-ЕС, в частности обновления параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.
Также в коммюнике отмечают, что стороны договорились "приложить усилия" для подписания во время заседания Совета ассоциации соглашения об общем авиационном пространстве, известном также как соглашение об "открытом небе".
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Евросоюза после саммита Украина-ЕС в октябре заявил, что подписание соглашения ожидается в начале 2021 года.
Напомним, заседание Совета ассоциации Украина-ЕС было запланировано на 8 декабря в Брюсселе, но его отложили из-за невозможности провести встречу лично. Впоследствии в правительстве сообщили, что встречу перенесли на февраль 2021 года, но конкретная дата не была известна до сегодня.
Совет ассоциации Украина-ЕС - это ежегодное мероприятие, где на высшем политическом уровне проводится оценка выполнения Соглашения об ассоциации и определяются будущие планы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Реванш «ватных» сил в приграничных районах: Где ОПЗЖ сформирует плацдарм на парламентские выборы
ТОП-НОВОСТИ
|Банки вовсю добывают данные о своих заемщиках от мобильных операторов
|Момент для плана «Б»: Почему разговор Путина с Меркель не обрадует Зеленского
|Унижение выборами. Почему ОПЗЖ выиграла Кривой Рог у Зеленского
|В декларациях можно врать. Почему судьи КСУ торжествуют победу над Зеленским
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Реванш «ватных» сил в приграничных районах: Где ОПЗЖ сформирует плацдарм на парламентские выборы
|Украина и ЕС договорились, когда состоится отложенный Совет ассоциации
|США отчитались о рекордных поставках военного оборудования в Украину
|Генассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Крыма
|Момент для плана «Б»: Почему разговор Путина с Меркель не обрадует Зеленского
|Унижение выборами. Почему ОПЗЖ выиграла Кривой Рог у Зеленского
Это интересно
|Суд в США временно запретил властям ограничивать работу TikTok
|Глава Volkswagen рассказал, когда начнутся продажи беспилотных машин
|Обновлённый грузовой корабль SpaceX Dragon успешно состыковался с МКС
|Ущерб от хакерских атак в мире превысил триллион долларов
|К 2023 году у Китая будут собственные литографические сканеры для 20-нм технологии
|Боб Дилан продал права на все свои песни
|Седан BMW i4 выйдет на рынок в двух мощных версиях