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США отчитались о рекордных поставках военного оборудования в Украину
В 2020 году Украина получила от Соединенных Штатов военное оборудование на $510 миллионов - это самый высокий показатель за всю историю.
Об этом сообщается в докладе Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, передает Голос Америки.
Согласно документу, в 2019 году Украина получила американское военное оборудование на сумму $272,4 млн, годом ранее - на $250,7 млн, а в 2017 году - на $207,7 млн.
Для сравнения, сумма поставок Литве составила более $136,5 млн, Латвии - около $38,2 млн, а Эстонии - только $610,3 тыс.
Как сообщалось, в начале декабря Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали проект оборонного бюджета США на 2021 год, предусматривающий финансирование на сумму около $740 млрд.
Законопроект предусматривает выделение оборонной помощи Украине в объеме $250 млн, включая $75 млн летальной помощи, а также расширяет полномочия властей США по поддержке Украины в сдерживании России.
Среди мер по сдерживанию агрессии России, законопроект продлевает действие ограничения на оборонное сотрудничество с Россией и предусматривает расширение санкций против проекта "Северный поток-2".
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