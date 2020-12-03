Суд продлил на год расследование по организации контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году - адвокат Порошенко

Печерский районный суд Киева продлил на год срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу об организации контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году, в которой фигурирует 5-ый президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте "Европейской солидарности" со ссылкой на адвоката Игоря Голованя.

"Печерский районный суд Киева продлил на год срок досудебного расследования в уголовном производстве, которое было открыто по заявлению нардепа из ОПЗЖ Нестора Шуфрича против 5-го президента, лидера "Европейская солидарность" Петра Порошенко по организации контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году", - говорится в сообщении.

"26 ноября еще на год решением Печерского суда было продлено так называемое "досудебное расследование" заявления Шуфрича, который требует объявить преступлением приказ 5-го президента Украины Порошенко о контрнаступлении, о защите Украины от агрессии РФ", - сказал Головань.

По его словам, это уголовное дело 1,5 года расследовало ГБР.

"Мы понимаем, что дело не в Шуфриче, а дело в системной работе российских сил… это так называемая юридическая команда "Портнова-Татарова", которая координирует все эти десятки уголовных дел, направленных против оппозиции, против 5-го президента Украины Порошенко и его политической силы в интересах государства агрессора ", - отметил адвокат.

Он также добавил, что еще одно производство "зарегистрировано Офисом генпрокурора против Порошенко за то, что 2016 году законом Украины были введены европейские конкурсные процедуры для отбора руководителей учреждений культуры".