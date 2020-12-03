Финансовые новости
- |
- 03.12.20
- |
- 05:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Суд продлил на год расследование по организации контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году - адвокат Порошенко
23:37 02.12.2020 |
Печерский районный суд Киева продлил на год срок досудебного расследования в уголовном производстве по делу об организации контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году, в которой фигурирует 5-ый президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте "Европейской солидарности" со ссылкой на адвоката Игоря Голованя.
"Печерский районный суд Киева продлил на год срок досудебного расследования в уголовном производстве, которое было открыто по заявлению нардепа из ОПЗЖ Нестора Шуфрича против 5-го президента, лидера "Европейская солидарность" Петра Порошенко по организации контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году", - говорится в сообщении.
"26 ноября еще на год решением Печерского суда было продлено так называемое "досудебное расследование" заявления Шуфрича, который требует объявить преступлением приказ 5-го президента Украины Порошенко о контрнаступлении, о защите Украины от агрессии РФ", - сказал Головань.
По его словам, это уголовное дело 1,5 года расследовало ГБР.
"Мы понимаем, что дело не в Шуфриче, а дело в системной работе российских сил… это так называемая юридическая команда "Портнова-Татарова", которая координирует все эти десятки уголовных дел, направленных против оппозиции, против 5-го президента Украины Порошенко и его политической силы в интересах государства агрессора ", - отметил адвокат.
Он также добавил, что еще одно производство "зарегистрировано Офисом генпрокурора против Порошенко за то, что 2016 году законом Украины были введены европейские конкурсные процедуры для отбора руководителей учреждений культуры".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Единый голос» или очередной «иллюзионист»: Зачем Ермак взял себе в советники Арестовича
ТОП-НОВОСТИ
|Банковая на шпагате. Подарит ли Зеленский Байдену «голову Коломойского»
|Налоговая проверит подозрительные транзакции. Бизнес обяжут подавать новую отчетность
|Как власть капитулировала перед ФОПами и почему многие недовольны
|Ударный беспилотник «Сокол-300»: Что за аналог «Байрактара» сделали в Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Единый голос» или очередной «иллюзионист»: Зачем Ермак взял себе в советники Арестовича
|Суд продлил на год расследование по организации контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году - адвокат Порошенко
|Кулеба: Украина с партнерами сорвала попытку РФ легитимизировать представителей ОРДЛО, использовав формат Арриa Совбеза ООН
|Банковая на шпагате. Подарит ли Зеленский Байдену «голову Коломойского»
|Экспертный доклад о будущем НАТО советует углубить отношения с Украиной и Грузией
|Минобороны Украины впервые провело закупку военных товаров через агентство НАТО
Это интересно
|Мошенники завысили цену биткоина для продажи акций Bitcoin Inc.
|Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10
|Все автомобили Maserati перейдут на электричество к 2025 году
|К 2030 году доход от технологий ИИ возрастет до $101,8 млрд
|Арестованные самолеты и роскошные авто: Европол провел беспрецедентную операцию против наркоторговцев
|Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG
|«Никаких мобильных телефонов». США категорически против голосовых звонков в самолетах