Отчет Евросоюза указал на серьезные последствия последних решений КСУ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Отчет Евросоюза указал на серьезные последствия последних решений КСУ

09:13 02.12.2020 |

Политика

 

Недавние решения Конституционного суда Украины поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией и подтвердили жизненно важное значение серьезной судебной реформы.

Об этом говорится в ежегодном отчете Евросоюза по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, опубликованном 1 декабря.

В частности, в отчете отмечается, что за последний год в сферах правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией произошло несколько положительных сдвигов.

В частности, Высший антикоррупционный суд вынес свои первые вердикты, а сотрудничество между САП и НАБУ улучшилась.

В то же время в ЕС подчеркивают, что количество обвинительных приговоров по коррупционным расследованиям пока остается низким.

Отдельно отчет упоминает о последних решениях Конституционного суда Украины, заявляя, что они поставили под сомнение достижениях страны в борьбе с коррупцией.

В ЕС считают, что события вокруг КСУ подтвердили жизненную необходимость серьезной судебной реформы.

"Решение (КСУ от 27 октября. - Ред.) вызвало значительную общественную критику, поскольку оно поставило под сомнение реформы, которых требовали украинские реформаторские силы после Майдана и международное сообщество, в том числе из-за условий в рамках последовательных программ МВФ, макрофинансовой помощи, Плана действий по либерализации визового режима", - говорится в отчете.

В ЕС констатируют, что в украинском парламенте были зарегистрированы несколько законодательных инициатив, направленных как на восстановление антикоррупционного законодательства, так и на реформу КСУ, но они еще не рассмотрены.

Отчет о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации Евросоюз публикует ежегодно, он станет основой для Совета ассоциации Украина-ЕС, который пройдет 8 декабря.
 

ПО РУБРИКАМ

09:03 В ЕС констатировали слабый прогресс уголовного расследования по факту мошенничества в ПриватБанке

08:30 Золото 2 декабря дешевеет на неопределенности с поддержкой экономики США

08:21 Курс доллара к мировым валютам 2 декабря остается у минимума за 2,5 года

08:12 Фондовые индексы АТР 2 декабря слабо растут на оптимизме вокруг вакцины от COVID

08:08 Фондовые индексы США 1 декабря выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

01.12 Количество заключенных договоров «Зеленая карта» с начала года упало на 44,99%

01.12 Минфин установил ставку ОВГЗ на 3-мес. 10% и 11-мес. 11%

01.12 В ЕС сохраняют опасения относительно независимости Нацбанка

01.12 Денежные переводы в Украину вернулись на уровень прошлого года

01.12 Страховщики недооценили экономические последствия пандемии - глава Swiss Re

01.12 Евро 1 декабря силил рост к доллару на статистике из еврозоны

01.12 Справочный курс гривны 1 декабря понижен на 6,11 коп до 28,5565 грн/$1

01.12 Мошенники завысили цену биткоина для продажи акций Bitcoin Inc.

01.12 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.11.20

01.12 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.11.20

• дальше…

09:17 Минобороны Украины впервые провело закупку военных товаров через агентство НАТО

09:00 ЕС за шесть лет предоставил Украине грантов и займов на более 16 млрд евро

08:56 В кадастр внесли данные об уже 32 млн га сельскохозяйственных земель

08:50 Налоговая проверит подозрительные транзакции. Бизнес обяжут подавать новую отчетность

08:42 Как власть капитулировала перед ФОПами и почему многие недовольны

08:30 Золото 2 декабря дешевеет на неопределенности с поддержкой экономики США

08:18 Нефть дешевеет 2 декабря на данных API о запасах в США

01.12 Общий фонд госбюджета Украины за 11 мес.-2020 сведен с дефицитом 130,7 млрд грн при плане 236,9 млрд грн - Минфин

01.12 План государственных заимствований недовыполнен на 150 миллиардов, – Минфин

01.12 Минфин установил ставку ОВГЗ на 3-мес. 10% и 11-мес. 11%

• дальше…

09:41 Россия отвергла требование Санду о выводе войск из Приднестровья

09:37 НАТО: войска РФ в Приднестровье нарушают территориальную целостность Молдовы

09:33 «Россия в упадке, но еще опасна» - доклад НАТО о стратегии на десятилетие

09:25 Экспертный доклад о будущем НАТО советует углубить отношения с Украиной и Грузией

01.12 Почему в Германии так хотят покупать водород у России

01.12 Армия Венесуэлы занялась майнингом криптовалют

01.12 Швейцарцы на референдуме поддержали идею о «глобальной» ответственность бизнеса

01.12 Турция вводит ночной комендантский час, а в выходные - круглосуточный

01.12 Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе

01.12 Министры финансов еврозоны договорились о реформе стабфонда

30.11 Столтенберг: НАТО должна усилить присутствие в регионе Черного моря

30.11 Смерть отца иранской ядерной программы. Как Байден угодил в ловушку израильтян

30.11 Санду рассказала, как планирует продвигать урегулирование по Приднестровью

30.11 Санду хочет реформировать российских «миротворцев» в Приднестровье

30.11 Верховный суд Кыргызстана отменил приговор экс-президенту Атамбаеву

• дальше…

01.12 Минздрав не будет рекомендовать останавливать общественный транспорт в локдаун

27.11 В Украине предложили возродить коммунальную инспекцию

26.11 В приложении «Дия» запустили реестр избирателей

26.11 Суд арестовал Дом Профсоюзов на Майдане из-за долгов Федерации профсоюзов перед ипотекодержателем

26.11 Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов для борьбы с COVID-19

25.11 Правительство Украины готовится к возможному введению карантина на зимние праздники - премьер

25.11 Синод Кипрской православной церкви признал автокефалию ПЦУ

25.11 В Украине вступили новые изменения в правила движения для водителей, велосипедистов и пешеходов

23.11 На рынке офисов Киева в конце 2020-2021гг ожидается выход 15 бизнес-центров с около 400 тыс. кв. м – NAI Ukraine

20.11 Власти Киева решили сдать в аренду перехватывающие парковки возле четырех станций метро

20.11 Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения авто на иностранной регистрации – Геращенко

20.11 С субботы в Украине могут штрафовать за неношение маски в общественных местах

18.11 Большинство граждан стран Евросоюза поддерживают вступление Украины в ЕС – опрос

17.11 Украина поднялась в глобальном рейтинге благосостояния: в своем регионе – последняя

16.11 Позитив недели. Военно-морские силы Украины сделают из «Айлендов» торпедные катера

• дальше…

09:25 Экспертный доклад о будущем НАТО советует углубить отношения с Украиной и Грузией

09:17 Минобороны Украины впервые провело закупку военных товаров через агентство НАТО

09:13 Отчет Евросоюза указал на серьезные последствия последних решений КСУ

09:03 В ЕС констатировали слабый прогресс уголовного расследования по факту мошенничества в ПриватБанке

09:00 ЕС за шесть лет предоставил Украине грантов и займов на более 16 млрд евро

01.12 В ЕС сохраняют опасения относительно независимости Нацбанка

01.12 ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с РФ по Донбассу, но повышает шансы Украины

01.12 Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе

01.12 Ударный беспилотник «Сокол-300»: Что за аналог «Байрактара» сделали в Украине

30.11 По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки

30.11 Столтенберг: НАТО должна усилить присутствие в регионе Черного моря

30.11 Скандальный старт Киевского облсовета: Как «слуги Коломойского» власть делили

30.11 «Венецианка» хочет принять решение об украинском конституционном кризисе уже в декабре

30.11 Алексей Голобуцкий: Досрочные парламентские выборы будут, если начнутся голодные бунты

30.11 Нардепы не будут рассматривать законопроект о госбюджете-2021 на этой пленарной неделе – Разумков

• дальше…

01.12 Представлена долгожданная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti

01.12 Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 — мощный процессор для флагманских смартфонов 2021 года

01.12 Европейский Honda CR-V остался без бензиновых двигателей

01.12 Мошенники завысили цену биткоина для продажи акций Bitcoin Inc.

30.11 Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10

30.11 Все автомобили Maserati перейдут на электричество к 2025 году

30.11 К 2030 году доход от технологий ИИ возрастет до $101,8 млрд

30.11 Арестованные самолеты и роскошные авто: Европол провел беспрецедентную операцию против наркоторговцев

30.11 Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG

27.11 В Genesis GV70 добавят сканер отпечатков пальцев и датчик, следящий за дыханием младенца

27.11 Samsung и Apple забрали себе более 90% всей прибыли на рынке смартфонов. Samsung нарастила показатель почти вдвое

27.11 Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata

27.11 Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров

26.11 Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые

26.11 Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G

• дальше…

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

12.12 Крупнейшие финансисты мира назвали основателя Amazon Безоса бизнесменом десятилетия

26.11 Facebook будет платить пользователям за их данные

05.11 Четырехдневная рабочая неделя повысила производительность на 40% - Microsoft Japan

29.10 10 компаний Китая, вызывающих восхищение

23.10 Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире

18.10 Грядёт революция в рекламе. Искусственный интеллект сможет дорисовывать рекламу в уже готовом видео

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно