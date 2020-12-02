Финансовые новости
- |
- 02.12.20
- |
- 09:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Отчет Евросоюза указал на серьезные последствия последних решений КСУ
09:13 02.12.2020 |
Недавние решения Конституционного суда Украины поставили под сомнение достижения Украины в борьбе с коррупцией и подтвердили жизненно важное значение серьезной судебной реформы.
Об этом говорится в ежегодном отчете Евросоюза по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, опубликованном 1 декабря.
В частности, в отчете отмечается, что за последний год в сферах правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией произошло несколько положительных сдвигов.
В частности, Высший антикоррупционный суд вынес свои первые вердикты, а сотрудничество между САП и НАБУ улучшилась.
В то же время в ЕС подчеркивают, что количество обвинительных приговоров по коррупционным расследованиям пока остается низким.
Отдельно отчет упоминает о последних решениях Конституционного суда Украины, заявляя, что они поставили под сомнение достижениях страны в борьбе с коррупцией.
В ЕС считают, что события вокруг КСУ подтвердили жизненную необходимость серьезной судебной реформы.
"Решение (КСУ от 27 октября. - Ред.) вызвало значительную общественную критику, поскольку оно поставило под сомнение реформы, которых требовали украинские реформаторские силы после Майдана и международное сообщество, в том числе из-за условий в рамках последовательных программ МВФ, макрофинансовой помощи, Плана действий по либерализации визового режима", - говорится в отчете.
В ЕС констатируют, что в украинском парламенте были зарегистрированы несколько законодательных инициатив, направленных как на восстановление антикоррупционного законодательства, так и на реформу КСУ, но они еще не рассмотрены.
Отчет о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации Евросоюз публикует ежегодно, он станет основой для Совета ассоциации Украина-ЕС, который пройдет 8 декабря.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как власть капитулировала перед ФОПами и почему многие недовольны
|Ударный беспилотник «Сокол-300»: Что за аналог «Байрактара» сделали в Украине
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
|По стопам «Самопомощи». Что общего у Климкина, Данилюка и Рябошапки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Экспертный доклад о будущем НАТО советует углубить отношения с Украиной и Грузией
|Минобороны Украины впервые провело закупку военных товаров через агентство НАТО
|Отчет Евросоюза указал на серьезные последствия последних решений КСУ
|В ЕС констатировали слабый прогресс уголовного расследования по факту мошенничества в ПриватБанке
|ЕС за шесть лет предоставил Украине грантов и займов на более 16 млрд евро
|В ЕС сохраняют опасения относительно независимости Нацбанка
|ЕСПЧ принял решение, которое затягивает спор с РФ по Донбассу, но повышает шансы Украины
Это интересно
|Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG
|«Никаких мобильных телефонов». США категорически против голосовых звонков в самолетах
|В Genesis GV70 добавят сканер отпечатков пальцев и датчик, следящий за дыханием младенца
|Samsung и Apple забрали себе более 90% всей прибыли на рынке смартфонов. Samsung нарастила показатель почти вдвое
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров