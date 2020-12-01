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Столтенберг: НАТО должна усилить присутствие в регионе Черного моря
22:22 30.11.2020 |
НАТО должна продолжить укрепление своих позиций в регионе Черного моря в свете "усиления российского военного присутствия в Крыму", анексированном у Украины. Об этом в понедельник, 30 ноября, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Его комментарий последовал в преддверии Совета министров иностранных дел стран-членов НАТО, который пройдет 1-2 декабря в формате телеконференции.
"Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие (в регионе Черного моря. - Ред.), не в последнюю очередь - в Крыму. В этом состоит причина, почему мы должны и дальше увеличивать наше присутствие в регионе", - подчеркнул Столтенберг.
Альянс усилит взаимодействие с Грузией и Украиной
"Черноморский регион имеет стратегическое значение для НАТО и всех ее союзников... Мы тесно сотрудничаем с ценными для нас партнерами - Грузией и Украиной. В этой связи НАТО сохраняет значительное присутствие в черноморском регионе и будет в дальнейшем еще более тесно взаимодействовать с Украиной и Грузией", - подчеркнул он.
Генсек напомнил, в частности, о многонациональной бригаде, базирующейся в румынском городе Крайова в рамках специального передового присутствия НАТО в юго-восточной части Североатлантического союза.
"Мы видим, что Россия продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет этих двух стран, в частности, путем незаконной аннексии Крыма и присутствия российских войск в части Грузии", - указал далее Столтенберг.
Столтенберг: РФ создает новые ракеты
"РФ модернизирует свой ядерный потенциал и создает новые ракеты. Она размещает больше сил в регионах по соседству с нами - от крайнего Севера до Сирии и Ливии. Мы также видим усиленное российское присутствие вследствие кризисов в Беларуси и Нагорном Карабахе", - добавил глава альянса.
Он также подчеркнул, что наращивание присутствия НАТО в черноморском регионе будет обсуждаться 2 декабря с главами МИД Украины Дмитрием Кулебой и Грузии - Давидом Залкалиани.
Кроме того, в рамках Совета будет вестись речь о контроле над вооружениями, в частности о ситуации вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года.
Ранее, в июне, генсек альянса Йенс Столтенберг инициировал дискуссию об усилении НАТО к 2030 году.
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