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В ближайших планах Путина пока нет разговора с Зеленским – Песков
13:38 25.11.2020 |
Телефонный разговор на высшем уровне между Москвой и Киевом в ближайшие дни пока не запланирован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами в среду Пескову напомнили о появившихся в украинских СМИ сообщениях о том, что Киев якобы запросил телефонный разговор с Москвой на высшем уровне. В связи с этим пресс-секретаря спросили, планируется ли такой разговор в обозримой перспективе.
"Мы не анонсируем телефонные разговоры. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента. С другой стороны, при необходимости, такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения", - сказал Песков.
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