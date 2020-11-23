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Вадим Денисенко: Милованов был слабым министром экономики. Он не умел и не знал, что и как делать
08:55 23.11.2020 |
Исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко прокомментировал ситуацию по поводу заявления экс-министра экономики, торговли и развития сельского хозяйства Тимофея Милованова о том, что он сейчас является советником главы Офиса президента Андрея Ермака.
Вы можете сказать, зачем Ермаку Милованов?
- В принципе очень сложно ответить на это, потому что традиционно председатели ОП никогда не имели советников, в том числе такого разветвленного количества советников, как Ермак. Должность советника предусматривает две вещи: или это совершенно ритуальная должность, которая не несет никакого смысла, или это человек, который постоянно находится рядом с человеком и советует. Насколько часто Милованов встречается с Ермаком, мы этого не знаем. Не было видно также, чтобы он постоянно находился с Ермаком, поэтому говорить о функционале Милованова очень сложно.
Мы все помним ответ Милованова на заявление Игоря Коломойского о том, что тот "дебил". Что, собственно, может посоветовать Милованов Ермаку или Зеленскому?
- Милованов был слабым министром экономики. Он не умел и не знал, что и как делать. Мало того, он принадлежит к тем экспертам, которые пропагандируют полное либертарианство, и к тем, которые отвергают любой протекционизм в отношении украинского товаропроизводителя. Я считаю, что Милованов ничего хорошего посоветовать не может, потому что он говорит, что рынок сам себя отрегулирует и отвергает любую возможность протекционизма для украинского производителя.
Дело в том, что все страны, которые есть вокруг нас, начиная с Беларуси, России, Польши, Румынии и заканчивая странами Прибалтики, вводят протекционистские программы для своих производств. У нас же Милованов предлагает отбросить любой протекционизм и говорит о том, что производитель сам должен решать свои проблемы. Поэтому с этой точки зрения чего-то умного и адекватного посоветовать в нынешнее кризисное период он не может. Хочу обратить внимание, на то что в последнее время Милованов начал много говорить о необходимости денежной эмиссии. В то же время он не объясняет, куда пойдут те эмиссионные деньги, и ни слова не говорит о таргетированной эмиссии, когда эмиссионные деньги идут не в "проедание", а в конкретные проекты. И поэтому его идея об эмиссии может нести угрозу для экономики.
Но он предложил программу "5-7-9", которая якобы начала работать ...
- Он действительно предложил программу, но в том варианте, как она была предложена, она не работала. И только благодаря тому, что кардинальные изменения внес действующий министр экономики Игорь Петрашко, эта программа действительно стала одним из важных элементов поддержки малого бизнеса в период кризиса.
Какие планы у Милованова? Можно ли говорить о его политическом возвращении, потому что он стал советником главы Офиса президента?
- Очень сложно говорить о его политических планах, но я хотел бы обратить внимание на то. что он очень частый гость на канале "1 + 1". Просто так на таких каналах вряд ли появляются. Поэтому очевидно, что он пытается заигрывать и с Коломойским, и так называемой либеральной тусовкой, которую очень некорректно сейчас многие называют "соросята". И сейчас, как видим, он пытается строить отношения с Ермаком. Очевидно, что у него в планах есть возвращение в политику.
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