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Милованов назначен внештатным советником Ермака - ОПУ
08:48 23.11.2020 |
Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (в 2019-2020 годах), президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов назначен внештатным советником руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, сообщает пресс-служба ОП.
"Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", - отметил Милованов.
Как сообщалось, 21 ноября Милованов сообщил, что работает внештатным советником руководителя Офиса президента Ермака.
"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", - написал Милованов на своей странице в Фейсбук в субботу.
Милованов также сообщил, что остается президентом Киевской школы экономики. "Это дело моей жизни…Мой вклад - развитие школы и помощь запуска лучшего в Украине бакалавриата. Я продолжаю отвечать за стратегию развития школы и фандрейзинг", - отметил он.
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