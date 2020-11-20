Украина присоединилась к санкциям ЕС против лидеров Приднестровья

Украина и еще семь европейских стран присоединились к решению Совета ЕС от 29 октября о расширении санкций против руководителей непризнанного Приднестровья.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория и Албания, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн, входящих в Европейскую экономическую зону, и Украина и Грузия присоединяются к решению Совета ЕС", - говорится в заявлении.

Отмечается, что у стран приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении.

Санкции против руководителей Приднестровья впервые были введены в 2010 году и с тех пор ежегодно пересматриваются. Теперь они продлены до 31 октября 2021 года.