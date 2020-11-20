Финансовые новости
- |
- 20.11.20
- |
- 18:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЕС во второй раз предупредил Украину из-за попыток разрушить реформы в Минобразования
17:23 20.11.2020 |
Европейский Союз вновь предостерегает украинскую власть от отказа от изменений в структуре Министерства образования Украины, которые разрушают проведенные ранее реформы.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме представительства Украины при ЕС в адрес вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, которое опубликовала бывший государственный эксперт директората высшего образования в МОН Украины Елена Панич.
"Представительством получен критический сигнал со стороны ЕС, в частности Группы поддержки Украины в ЕК, относительно ожидаемых изменений штатной структуры центрального аппарата Министерства образования и науки Украины. Как отмечается, SGUA известно, что проект изменений был согласован Министерством финансов Украины и будет утвержден приказом МОН вскоре, несмотря на многочисленные официальные сигналы ЕС", - говорится в письме.
По мнению ЕК, предлагаемые изменения угрожают срывом реформ профессионально-технического образования, высшего образования, приведут к уменьшению способности министерства разрабатывать и реализовывать образовательную политику и международные проекты, в том числе совместные с ЕС.
"Последствиями штатных изменений могут стать снижение качества принятия управленческих решений, отсутствие прозрачных процедур в образовании и науке, восстановление возможностей для недоброчесности и падение качества образования в целом. ЕК также отмечает, что такое развитие грозит срывом программы поддержки реформы государственной службы, поскольку после реорганизации министерство вероятно не будет соответствовать ее критериям", - говорится в письме.
В письме также указывается, что уже сейчас министерство имеет более 40% вакантных должностей экспертов и руководителей экспертных групп и существует реальная угроза дальнейшего сокращения этих специалистов.
"ЕС считает, что ситуация с нехваткой средств на заработную плату в министерстве, что является формальным основанием для изменения штата, может быть решена Кабинетом министров Украины без необратимых качественных изменений структуры министерства. Остальные девять министерств, которые также являются участниками программы реформы государственного управления, пока не рассматривают вопрос сокращения штата. Группа поддержки совместно с представительством ЕС в Украине рассматривают возможные пути реагирования на ожидаемое вскоре решение", - отмечается в письме.
Панич в своей заметке сообщила, что новая структура МОН предусматривает сокращение количества директоратов - с шести до четырех (в том числе объединение директоратов высшего и профессионального образования). Запланировано сокращение должностей государственных экспертов с 93 до 50, то есть почти на 50%. В то же время количество должностей главных специалистов (вместе с руководителями подразделений, где они работают) планируется увеличить с 80 до 111 должностей.
В конце октября "Европейская правда" сообщала, что исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве.
Предложенные Шкарлетом изменения нарушают не только обязательства Украины в рамках уже проводимой реформы, но также условия предоставления зарезервированной для Украины макрофинансовой помощи ЕС, поэтому проект решения МОН был отклонен правительственными структурами как противоречащий международным обязательствам Украины; также об этой инициативе стало известно западным донорам.
Шкарлет отреагировал на информацию ЕвроПравды, заявив, что процитированные отрывки из письма представительства Евросоюза были вырваны из контекста.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Санду советует Украине учесть, что «мягкий прямой диалог» не помог Молдове в Приднестровье
|Дмитрий Сологуб: Стоит ли НБУ включать печатный станок
|Зеленский на встрече с послами G7: Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ останется на должности
|Почему бюджетный кризис в конце года был очевиден
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина присоединилась к санкциям ЕС против лидеров Приднестровья
|Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси
|ЕС во второй раз предупредил Украину из-за попыток разрушить реформы в Минобразования
|ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в ОРДЛО
|Дерибан «Укроборонпрома». Зачем Зеленскому устроили публичный скандал
|Санду советует Украине учесть, что «мягкий прямой диалог» не помог Молдове в Приднестровье
Это интересно
|Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler
|Более 80% кибершпионов действуют в государственных интересах
|Apple согласна заплатить 113 млн долларов, чтобы уладить дело о намеренном замедлении смартфонов
|Комиссия в App Store снижена вдвое. Но только для малого бизнеса
|Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8
|OPPO и Xiaomi выпустят относительно доступные гибкие смартфоны в следующем году
|Samsung планирует освоить выпуск 3-нм продукции в те же сроки, что и TSMC