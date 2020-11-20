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ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в ОРДЛО
13:35 20.11.2020 |
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Иск заявителей был признан неприемлемым.
Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.
Как отметил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, иск подала группа пенсионеров из оккупированного Луганска. Ранее они оспорили в украинских судах постановление Кабмина № 595, которое остановило выплату пенсий на территории, неподконтрольной правительству.
Административные суды трех инстанций частично удовлетворили этот иск, признав, что Кабинет министров с этим постановлением вышел за пределы своих полномочий. Однако в требовании восстановить выплаты жителям Луганска отказали, поскольку те обратились к ненадлежащих ответчикам.
Заявители на основании судебных решений обращались ко многим органам с требованием восстановить выплату пенсий, но им отказали. Как и в иске о незаконной бездеятельности исполнительных органов.
В ЕСПЧ они жаловались на нарушение права на справедливый суд и права собственности. ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой и явно необоснованной. В решении говорится, что заявители не обратились с исками в соответствующие суды.
"55. Учитывая указанное, суд принимает аргумент правительства о том, что государство не могло быть обоснованно обязано выполнить решение путем действий, не были четко указаны судом при принятии решения, и заявители могли и должны были ... обратиться с отдельными исками против соответствующих ответчиков для отстаивания своих прав. Более того, из обстоятельств дела не вытекает, и заявитель не утверждает, что представление таких исков стало бы дополнительным бременем для них", - говорится в решении.
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